美國疫情持續惡化，截至6日已有超過293萬人染疫、13萬人病歿，至少32州新冠感染率仍較上一周增加，讓美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）坦言情況真的不妙。對此，美國有線電視新聞網（CNN）分析，若要避免美國疫情進一步惡化，民眾必須自覺人人皆有責任，並盤點當前存普遍存在美民眾心中的防疫七大迷思，唯有先破除才能挽救經濟與性命。

報導指出，首先許多人認為，「如果經濟重新開放，就代表疫情正在改善」，不過這種想法已被世界衛生組織否定，稱「我們連開始往疫情結束的方向都沒有」。當前全美有5%至8%人口曾遭感染新冠，這代表距離與需要七成至九成的人口從染疫後康復或解種疫苗的「群體免疫」仍有一大段距離。此外，至今距離疫苗問世、且要人人負擔起並確保有效，仍需要好幾個月時間。

也有年輕族群認為「我很年輕健康，不擔心遭染疫」。不過報導指出，自6月以來千禧年世代的確診數正急速上升，如特別是重災區佛羅里達州，18至35歲族群的確診數佔了大多數。雖然年輕成年人的染疫死亡率較低，但不可避免地新冠將帶給病患長期後遺症。

對於商家與企業而言，有人認為「已落實檢查每一員工或顧客的體溫」，不過體溫並不能檢測出那些「無症狀確診」或者「非典型症狀者」，也就是不會感到有病症但確實已遭染疫的人。根據美國疾管中心指出，估計有四成新冠疫情傳播是發生在無病症之際。

另外，許多民眾認為「我根本不須戴口罩」，但專家指出就正是因為要重啟經濟活動，口罩才變得更重要；相反的，不強制要求戴口罩的亞利桑那以及佛羅里達州，現在不僅新增確診高於其他地區，也被逼迫再次關閉酒吧與體育館。報導也指出，如果95%美國人都有戴口罩，在10月1日前可以避免3.3萬人死亡。

報導也指出，也有人認為「死亡率正在下降，疫情正有所改善」，不過美國近日以來的單日確診數頻頻刷新紀錄，醫生也表示「確診率上升速度超過檢測數量增加速度」，公衛專家更直言，先今確診攀升是因為數周前重啟經濟時，人們放棄先前的安全防疫措施，如戴口罩與保持社交間距；此外，最近確診的年輕族群雖然死亡率低，但也容易傳染給他人，美國內科專家羅德里格斯（Dr. Jorge Rodriguez）更直言，「以當前病毒傳播速度，見到一日十萬新增確診也不意外」。

最後，仍有民眾認為「我檢測過呈陰性，可以放心了」，或者「就自然等到有群體免疫的那一天」，前者不應該是成為停止採取預防措施的藉口，而後者更是糟糕的想法，畢竟當前加護病房的容量已經接近極限。

(中時電子報)