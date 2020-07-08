43歲張先生罹患第二型糖尿病，又因工作長期應酬聚餐，兩年前體重達到130公斤時，眼睛腫脹、視物模糊扭曲，診斷為長期血糖過高，導致視網膜初期病變，若嚴重恐失明。

衛生福利部臺北醫院中醫科郭建志醫師表示，糖尿病視網膜病變和血糖控制不良、糖尿病罹患時間長短有關，再加上有高血壓、高血脂、肥胖的危險因子，視網膜病變更加惡化，做好適當的體重管理與控制血糖是相輔相成的。

許多藥品主打抑制食慾、增加代謝和促進排便，這都是短期成效，若要維持長期健康，除了少吃高熱量食物，低熱量的食物也不能吃多，掌握「惟量是問」的關鍵，讓自己在用餐時能明確知道每一餐的總量及熱量，外食族購買超商食物時可參考外包裝標示熱量，每日所需熱量的評估要考量自己工作耗用的體力多寡，避免因為攝取不足導致頭暈等狀況。

對此，郭建志也針對糖尿病、肥胖等常見4迷思，進行解析：

迷思1：先吃肉，再喝湯，飯後一盤水果剛剛好？

中醫治糖尿病分上消、中消、下消三階段，指的就是多渴、多食、多尿，這3多症狀處理好，達到滋陰補腎，血糖就會穩定。建議改變飲食順序，先吃低熱量水果，再喝湯，先吃肉再吃菜，吃完飯感覺8分飽就是剛剛好。

迷思2：不管中藥西藥，只要能控制血糖、體重下降就是好藥？

控制血糖要從生活飲食與運動調整最佳，若僅是透過藥物的幫助，沒有良好的觀念與生活作息，一時的瘦只會換來更久的胖，畢竟肥肉債不是一天造成的，建議要搭配醫囑、均衡飲食、少吃多運動。

迷思3：少吃這餐的份量，挪到下一餐吃並不會胖？

三餐不固定、暴飲暴食是無法控制血糖，後果還可能會導致更胖、注意力不集中、餓了容易生氣還影響人際關係；建議要定時定量，吃少量澱粉、大量青菜，並少吃精緻醣類或加糖，例如汽水、珍奶、蛋糕、麵包、餅乾、泡麵、鍋貼、甜食，以及油炸高脂肥肉、動物外皮與高膽固醇類的東坡肉、雞皮、炸雞排、炒花枝。

迷思4：水果含有高纖維，用來代替正餐也不會胖？

鳳梨、芒果、蕃薯、南瓜、山藥等瓜果蔬菜，因為香甜、含糖量高，也不能一次吃幾顆當作正餐，應該要均衡飲食搭配，食物多搭配吃高纖低熱量的蔬菜類，或吃芭樂、火龍果、蕃茄等低熱量且有飽足感的水果類。

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(中時電子報)