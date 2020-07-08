近年夏季氣候高溫炎熱，全臺白天最高氣溫更時常飆破36度！若在戶外悶熱環境活動長時間活動，且運動導致大量流汗後，忘記補充水分，即可能造成脫水。除應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，戶外活動應作好預防熱傷害保護措施，戴寬邊帽及太陽眼鏡、穿著涼爽透氣之衣物、注意防曬、於陰涼處活動以減少太陽直曬時間、增加休息次數、定時飲用白開水等。

國民健康署王英偉署長分享，預防熱傷害的從頭到腳5裝備：

1、寬邊帽或陽傘：

利用可防紫外線之寬邊帽或陽傘避免陽光直射臉、耳朵及脖子。

2、太陽眼鏡：

選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮擋眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片破碎的安全性。

3、涼爽透氣之衣物：

可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持良好的防護功能。

4、擦防曬乳：

外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上之防曬乳，並每2小時補充1次，可將防曬乳作為每天早晨保護的一部分；保存時應避免放置於過熱之處以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

5、尋找蔭涼處及補充水分：

外出時盡可能行走於通風蔭涼處，如：樹蔭步道、騎樓或建築物下，避免太陽直曬，並自備水瓶定時喝水，養成每天至少2,000㏄白開水的好習慣。

在享受盛夏時光，如發現自己或家人身體疑似出現熱傷害徵兆時，像是體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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(中時電子報)