【回憶殺】不少新生代主播除了有姣好臉孔、流暢口條，還有傲人的上圍，像是劉方慈、蔡尚樺和朱琦郁，都因為好身材更加受矚目。不過，早在80年代就有一名正妹主播號稱「側身就能遮住台灣」，即是王瑞玲。

王瑞玲擁有甜美臉蛋、G罩杯的不科學身材，當年她主持莒光日《奮鬥人生》單元，有時候不會按照腳本走，風格偏向活潑生動，雖然讓軍中長官有點緊張，卻常常收到阿兵哥來信的支持，加上拍攝官校招生影片，連身制服幾乎快撐不住顯著上圍，頓時成為眾人的焦點，成為許多弟兄們的夢中情人。

王瑞玲上圍傲人，被譽為「側身就能遮台」。（圖／中時資料照）

不過，G罩杯的好身材卻常遭到觀眾投書，女主管請她不要穿有墊子的內衣，讓王瑞玲有些氣不過，「我從來不穿有墊的內衣，不信來檢查！」

王瑞玲多年前和李念祖結婚後，便淡出主播台、專心在家相夫教子，夫妻倆育有女兒嘉嘉，常常帶著孩子出國開視野，讓她心胸和眼界都變得更加開放，心智也會成熟不少。為了培養女兒的閱讀能力，王瑞玲以身作則，和女兒一起閱讀雜誌、語文、小說或八卦周刊，行萬里路也讀萬卷書。

【看更多王瑞玲當年的美照】

（圖／中時資料照）

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(中時電子報)