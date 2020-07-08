據國外媒體報導，近日蘋果悄悄向許多iPhone 用戶推送了一份圍繞「iPhone附贈充電頭使用情況」的調查評估。在調查表中蘋果提供了以下選項「贈送親友、回收、丟失、仍在家中使用、在外使用。」

蘋果的這份調查評估，無疑是證實了「iPhone 將不再配備充電器、有線耳機」的傳言。有業界人士表示，蘋果此次評估調查很可能是為推出iPhone 環保版做準備。

而所謂的iPhone 環保版，簡單來說就是裸機出售。相對來說，環保版iPhone 將擁有更低售價，或者採用折扣券的形式返還到用戶手中，用戶可以在蘋果官網換購手機殼、轉換線、無線耳機等其他手機配件。

值得一提的是，近日有外媒曝光了iPhone 12最新包裝盒，從曝光的圖片來看，除了iPhone機子和一條數據線以外，就再無其他配件了。

另外，根據圖片信息顯示，用戶需要額外花費50美元才能擁有20W快充器。而這一些信息無疑是再一次證實了蘋果推出環保版iPhone的可能。

可以說，這樣的做法無疑是雙贏的局面。對於蘋果來說，推出iPhone 環保版將進一步推動iPhone銷量增長，保證其在5G手機市場擁有更強的競爭力。對於用戶來說，除了更優惠外，也可以挑選更適合自己的手機配件。

從目前的可靠消息來看，今年蘋果將會推出四款iPhone 12手機分別為:iPhone 12、iPhone 12 Max 和 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 兩個版本共四款機型。隨著發佈時間的臨近，近日上游產業鏈傳來了iPhone 12系列相機鏡頭的出貨信息。

據外媒消息，蘋果供應商大立光電（Largan）將在7月中旬開始為蘋果生產iPhone 12高端相機鏡頭。不出意外的話，iPhone 12普通版將配備雙鏡頭，而兩款高端版將配備三鏡頭。其中6.7英吋版iPhone 12 Pro max 將採用與 iPad Pro類似的 LiDAR 傳感器技術，以提升產品體驗。

預計今年四款新iPhone都將延續劉海全面螢幕設計，並採用類似iPhone 4 純平中框的外觀設計，同時還將延續方形相機模組，全系搭載基於台積電5奈米製程打造的A14處理器，採用高通基頻、支持5G。

此外，兩款高端版還將支持10位顏色深度和120Hz刷新率。值得一提的是，兩款高端版配備後置三攝，且僅頂配版搭載LiDAR 傳感器。

(中時電子報)