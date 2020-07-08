自從喬丹的紀錄片上市後，關於NBA史上第一人的爭論始終沒有停歇，但整體而言喬丹仍舊稍占領先，然而，詹姆斯憑藉現役球員的優勢還是有機會從喬丹大帝的手中搶下這個殊榮。不過，詹姆斯目前已寫下了6個讓後輩難以超越的紀錄，最新目標則鎖定史上得分王頭銜。

詹姆斯豎立的第一個紀錄就是季後賽上場時間，截至目前為止詹姆斯在季後賽的上場時間已10049分鐘，比起排名第二的「石佛」鄧肯(9370分鐘)以及第三的「天勾」賈霸(8851分鐘)已多出1000多分鐘，這不但是靠自身實力，而且球隊實力也不容小覷，這才是詹姆斯最難能可貴的地方。

第二項紀錄就是連續15個球季場均超過25分。扣到菜鳥球季的場均20.9分，詹姆斯從2004-05球季至2018-19球季連續15年場軍得分都跨過25分門檻，甚至還有兩個賽季場均超過30分，本季目前場均25.7分，雖然還沒結束，但這項紀錄延續下去的機會相當高。

第三個紀錄是季後賽總得分，詹姆斯在季後賽的總得分已來到6911分，緊追在後的是喬丹5987分以及賈霸5762分，詹姆斯遠遠超越這兩位前輩，前無古人恐怕也是後無來者。

第四個紀錄是詹姆斯連續8季率領球隊勇闖總決賽，這個紀錄2010-11球季開始，結束於2017-18球季，橫跨了熱火和騎士兩個時期，拿下了3枚冠軍戒，如此具有統治力的球員就連喬丹、賈霸、張伯倫等人都自嘆弗如。

第五個紀錄是史上生涯唯一總得分超過34000分、9000籃板和9000次助攻的球員，詹姆斯在2019年創下這項紀錄，目前為止34087分、9353籃板、9298助攻，這是必須兼顧得分、防守已及傳球的全能型球員，史上也唯有詹姆斯一人可寫下如此豐功偉業。

第六個紀錄是史上最年輕的31000分俱樂部成員，詹姆斯在33歲的時候完成了這項紀錄，比起布萊恩的34歲又185天年輕不少，兩人都是高中生畢業後踏上NBA，但布萊恩後期飽受傷勢所擾，詹姆斯能夠連續17季得分都超過1500分以上，實在太恐怖了。

詹姆斯下一個目標就是超越「郵差」卡爾馬龍的36928生涯總得分，兩人只有2841分差距，預計明年就能夠順利超越。至於史上得分王賈霸所保持的38387分，詹姆斯還差了4300分的距離，以詹姆斯美季平均1500分以上的得分能力，恐怕還得等3個球季才能看到他成為史上第一人了。

(中時 )