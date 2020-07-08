大陸晶圓代工龍頭中芯國際近期股價漲勢凶猛，原因在於北京加速半導體國產化及回歸A股科創板掛牌。高盛日前發布報告指出，中芯國際2024年將推出5奈米製程，儘管先進技術仍落後台積電4年，但仍看好中芯未來發展空間，其投資價值甚至超越台積電，最大理由是中芯獲得國家隊力挺，更是政府推動政策最好的工具。

中芯近日在科創板IPO認購價格為每股27.46人民幣，預估募資532億元，將是科創板史上最大規模IPO。高盛在報告中提到，將中芯目標價從23元上調到42元，並給予確信買入的強力評級，可見相當看好其後市。

高盛也預測了中芯技術升級路線，認為2022年可升級到7奈米，2024年下半年可望挑戰5奈米，2025年毛利率將提升到30%以上。相較台積電在2018年率先量產7奈米，今（2020）年量產 5奈米，中芯仍落後台積電4年時間，這已是非常樂觀的預測。

中芯國際預估本益比為53倍，比台積電17.7倍高出很多，中芯的股東權益報酬率（ROE）僅 4.6%，遠低於台積電的23.4%，但受到大陸市場廣大需求，以及北京當局大量補貼，高盛認為中芯股價上漲空間更大。

儘管大陸已是全球最大的半導體市場，但先進技術和設備仍掌握在歐美日等國手中，隨著美、陸關係緊繃，中芯想拿到半導體製造的相關設備更加困難。眼前在高階製程要追趕三星、台積電仍是未知數，但因目前電視及物聯網等晶片無須應用先進製程，加上大陸官方極推動智慧城市及半導體國產化，中芯無疑是最大受益者之一。

(中時電子報)