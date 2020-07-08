據中國大陸常駐聯合國代表團官網消息，大陸前外交部發言人、新聞司副司長耿爽已於7月7日以大使職擔任中國大陸常駐聯合國副代表，並向聯合國秘書處遞交全權證書，正式履新。

大陸常駐聯合國代表團官網還發布了耿爽大使個人簡歷：

耿爽，男，1973年生，北京人，碩士研究生畢業。

1995－1999 外交部國際司科員、隨員

1999－2003 常駐聯合國代表團隨員、三秘

2003－2011 外交部國際司三秘、副處長、處長、參贊兼處長（其間：2005.9－2006.5 美國塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院國際關係專業研究生，獲文學碩士學位）

2011－2015 駐美國使館參贊

2015－2016 外交部國際經濟司參贊、副司長

2016－2020 外交部發言人、新聞司副司長

2020－ 常駐聯合國副代表、特命全權大使

已婚，有一女。

(中時電子報)