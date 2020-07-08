古時候人們多認為男性是一家之主，肩負著整個家庭「傳宗接代」的責任，到現代，傳統觀念逐漸被打破，社會上鼓吹著「多元平等」的主義。不過，「黑心律師」楊律師發現，只要「冠父姓」的習慣還在，重男輕女的觀念就不會消失！

楊律師在臉書上指出，每次遇到女權主義者（無論男性或女性），我都想問：「未來的小孩要跟父姓或母姓？」他舉小時候的例子，以前班上男生女生都認為男女要平等，當時他以為，「只要長大了，就會平等了」。

不過楊律師說，當他成為律師後，發現幾位34567年級的女客戶，在處理遺產繼承問題時，她們會突然變成古代人，覺得「女兒嫁出去就是別人的」，所以兒子要分多些，甚至有些要求女兒拋棄繼承。

楊律師這才瞭解，重男輕女並非只存在老一輩的思維，或許，「這代下一代下下一代都會如此，它會一直存在」。當他仔細思考後，終於想通根源就在「小孩跟父姓」的習慣。他表示，只要這習慣還在一天，重男輕女及男女不平等就永遠會存在，當然也會繼續發生「由兒子接班事業、兒子分到遺產較多、女兒嫁出去是別人的、最好女兒拋棄繼承」種種的男女不平等現象。

(中時電子報)