好大！劍橋美女學霸穿這樣教鋼琴 巨胸撐爆白上衣 00:202020/07/08 中時電子報 吳玫穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥明詩教琴，好身材超吸睛。(取自麥明詩IG) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥明詩畢業自劍橋大學。(取自麥明詩IG) 在 Instagram 查看這則貼文 獎粒🌟俾我個乖學生😝 你地識唔識彈呢首歌？😍 #彈琴學生必學 #殺手 #江美儀 #閻素之 #lulu #deathbyzero @elenakongmayyee Louisa Mak 麥明詩（@louisa_mak）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 7 日 上午 3:55 張貼 28歲香港女星麥明詩才貌兼具，不僅美貌獲得2015年香港小姐冠軍肯定，還擁有英國劍橋大學法學士的高學歷。日前在新戲《殺手》飾演鋼琴老師的她，昨(7日)晚更上傳自己在戲外教女星江美儀彈琴片段，深藏不露的超犯規身材吸爆網友眼球。 麥明詩日前在社群網站上傳戲外教江美儀彈琴片段，不過網友留言卻歪了樓，紛紛把焦點放在她的傲人上圍，「好突出」、「看錯重點，妳身材會不會太辣」、「完美的香港小姐冠軍」，但也有人質疑麥明詩好身材全靠胸墊墊出來的 ! (中時電子報) #麥明詩 #十A港姐 #殺手 #學霸 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 深坑女筍農力退群雄奪新北筍王 尚青的新北綠竹筍這裡買 16:412020/07/04 寶島 27歲女星宣布退演藝圈 推告別寫真轉行金融界 08:162020/07/06 娛樂 NBA》復賽戰力榜公鹿領先 湖人僅第3 11:392020/07/06 體育 小鐘約會28歲女星被打槍 鐘姊曝弟喜好「甜美女孩」 16:002020/07/06 娛樂 大文仆街仍跑宣傳 《破處》爽拿全台票房冠軍 18:492020/07/06 娛樂 小鐘曝約會28歲女星被打槍 04:102020/07/07 娛樂新聞 前世界冠軍變外送員？雨天蹲路邊吃飯...狼狽模樣曝光 11:552020/07/07 娛樂 NBA》騎士小前鋒蘭斯預言快艇奪本季冠軍 13:342020/07/07 體育 曾是最美瓊瑤女郎卻命運悲慘…28歲香消玉殞 20:212020/07/07 娛樂 NBA》美媒：公鹿奪冠機率42.5％ 湖人僅19.9％ 00:012020/07/08 體育 娛樂熱門新聞 林凡領不到三倍券怨「為什麼要繳稅？」 行政院回應...她道歉了 - 娛樂 沈時華20歲出道暴紅 被騙做小三未婚生女遭拋棄 - 娛樂 林志玲婚後1年近照曝光變這樣！網友驚呆：認不出了… - 娛樂 為紀曉波生4娃！41歲吳佩慈為這事喊封肚：我不會再生了 - 娛樂 曾是最美瓊瑤女郎卻命運悲慘…28歲香消玉殞 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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