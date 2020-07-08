麥明詩畢業自劍橋大學。(取自麥明詩IG)

28歲香港女星麥明詩才貌兼具，不僅美貌獲得2015年香港小姐冠軍肯定，還擁有英國劍橋大學法學士的高學歷。日前在新戲《殺手》飾演鋼琴老師的她，昨(7日)晚更上傳自己在戲外教女星江美儀彈琴片段，深藏不露的超犯規身材吸爆網友眼球。

麥明詩日前在社群網站上傳戲外教江美儀彈琴片段，不過網友留言卻歪了樓，紛紛把焦點放在她的傲人上圍，「好突出」、「看錯重點，妳身材會不會太辣」、「完美的香港小姐冠軍」，但也有人質疑麥明詩好身材全靠胸墊墊出來的 !

(中時電子報)