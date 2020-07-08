【蔡阿嘎調查局#3】2020年台灣網友十大男神、女神排行！金城武、林志玲竟然都沒進前10名！

有「YouTuber屆長青樹」之稱的蔡阿嘎，日前在網上舉辦「2020年台灣男神、女神排行榜」，最後共有4萬6000多名網友參與投票，結果出爐，林志玲、子瑜竟掉出前10名。

蔡阿嘎6日公布排行榜結果，冠軍男神由新生代男神許光漢拿下，但因蔡阿嘎沒看《想見你》，揭曉時還愣了一下，笑問：「許光漢是誰？」，第二名到第五名則依序為彭于晏、阿信、劉以豪、蔡桃貴、蔡阿嘎、畢書盡、小鬼、坤達、李國毅；由於第五、六名分別是蔡桃貴和他，也讓他自嘲「這份榜單沒有公信力」。

蔡依林拿下女神第一名。（中時資料照）

至於女神排行，網友票選出的第一名是天后蔡依林，接著依序是二伯、柯佳嬿、楊丞琳、田馥甄、林依晨、許瑋甯、張鈞甯、曾之喬、董梓甯，讓人意外的是，林志玲、周子瑜竟跌出前十名，分別獲得11、12名，連蔡阿嘎都嘆：「真的很遺珠！」

榜單公布後，蔡阿嘎笑稱被轉PO到PTT八卦板會被噓爆，趕緊說明：「畢竟網路問卷是從我這邊發出去，所以一家人都上榜了，不過扣除我們一家人，其他名單幾乎就是今年最紅的男神女神！滿有參考價值的！」

【2020年台灣網友男神、女神排行榜！】 哈哈哈~這份名單跟大家原本想的有落差嗎？感謝大家的支持啊，畢竟網路問卷是從我這邊發出去，所以一家人都上榜了，不過扣除我們一家人，其他名單幾乎就是今年最紅的男神女神！滿有參考價值的！😁😁😁 ►... 由蔡阿嘎發佈於 2020年7月6日 星期一

(中時電子報)