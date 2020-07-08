有「YouTuber屆長青樹」之稱的蔡阿嘎，日前在網上舉辦「2020年台灣男神、女神排行榜」，最後共有4萬6000多名網友參與投票，結果出爐，林志玲、子瑜竟掉出前10名。
蔡阿嘎6日公布排行榜結果，冠軍男神由新生代男神許光漢拿下，但因蔡阿嘎沒看《想見你》，揭曉時還愣了一下，笑問：「許光漢是誰？」，第二名到第五名則依序為彭于晏、阿信、劉以豪、蔡桃貴、蔡阿嘎、畢書盡、小鬼、坤達、李國毅；由於第五、六名分別是蔡桃貴和他，也讓他自嘲「這份榜單沒有公信力」。
至於女神排行，網友票選出的第一名是天后蔡依林，接著依序是二伯、柯佳嬿、楊丞琳、田馥甄、林依晨、許瑋甯、張鈞甯、曾之喬、董梓甯，讓人意外的是，林志玲、周子瑜竟跌出前十名，分別獲得11、12名，連蔡阿嘎都嘆：「真的很遺珠！」
榜單公布後，蔡阿嘎笑稱被轉PO到PTT八卦板會被噓爆，趕緊說明：「畢竟網路問卷是從我這邊發出去，所以一家人都上榜了，不過扣除我們一家人，其他名單幾乎就是今年最紅的男神女神！滿有參考價值的！」
(中時電子報)
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