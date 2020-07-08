真的是崩潰！大陸浙江金華東陽一名樓姓女子成功在拍賣會上買下法拍屋，她見屋況不佳，砸大錢找來工人裝潢，沒想到裝修到一半時，隔壁鄰居突然跑過來宣示「房子是我的」，她一查真相後崩潰，原來這棟房子根本不是她當初拍下的那棟。

根據《浙樣紅TV》報導，2018年時，樓女在激烈的競標會中，成功拍下這棟法拍屋，她見房屋老舊，顧不得自己沒有鑰匙，隨即破門而入，並砸重金找工人重新裝潢，但由於房屋年久失修，門牌號碼也已脫落，導致她根本進錯屋。而真正屋主的孫姓男子見到自己水電帳單金額暴漲，返家查看時才發現自己房子竟被陌生人擅自破門裝潢，氣得提告。

樓女直到警方上門前，都不知道自己進錯房，她主張自己已經花了大錢裝潢，空調也裝好，連衛浴設備都完成，不需要也無力賠償。最終雙方協調好，樓女30天內要將房屋復原，裝上的家具自行拆除搬走，而會造成二次損傷的牆面、地磚與衛浴設備則不需拆除，後續也不需要賠償。但樓女事後反悔，拆除許多設備，因此遭法院追加5000人民幣(約台幣22K)賠償金。

(中時電子報)