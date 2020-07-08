1名男網友在PTT上難過表示，自己使用交友軟體時都會變成句點王，讓他不知該如何是好。另外，現今都市生活中多數人工作繁忙，也無從有時間進行社交活動，有名老司機就針對此問題提出精闢解析，讓苦惱無社交活動的鄉民能有個依據參考。

此名老司機從APP內的聊天方式到真實見面的過程，皆提出十足完整的方式供大家參考。第一點針對APP的挑選，老司機認為並沒有較好的APP指定，但是要小心不要下載到全部都是無臉男，或著是只有帥哥詐騙集團的交友APP即可。

其二，針對自己的優缺點務必要寫的清楚，不要很攏統的陳述自己的興趣，老司機舉例，「我喜歡運動」可能不夠清楚，寫成我喜歡建身、喜歡浮潛才是較為適當的；照片也請放自己最清楚的一面，千萬不要無臉男，或著是寫的長篇大論；針對有感興趣的人才回，若只是覺得來打砲的，即便不回覆也是沒有關係的。

老司機認為進入最重點的部份聊天內容，他認為千萬不要亂聊，因為隔行如隔山，假如自己裝懂，一定會被人識破，他舉例曾經有個朋友說自己很會煮菜，還PO上跟菜合照的圖片，但是待對方隨意幾句詢問後，就得知朋友根本不會煮菜，事後得知聊天對象竟是位專業女廚師。另外，就算是遇到不喜歡的人來訊，也要有禮貌回覆，同時自己有缺點也可以坦然面對，不需要裝飾的過於完美。

最後，老司機建議鄉民們實際約出後，千萬要打扮一下自己，無論男女都務必要做到，約會過程中即使是女生也不要亂碰男生，吃飯、餐廳、遊玩等都要事先想好，別當個問問人，只懂得等著別人規劃好一切，適實主動出錢也不是什麼吃虧的事，不一定要求強制AA。

老司機也提醒鄉民們，別每一次的對談都只知道要約出來進行活塞運動，真誠的對話內容一定能夠打動所有人，假設遇到來訊的人是只想打砲，或許可以考慮一下直接忽略此人，最重要是「真誠」相信很快就能脫離單身生活。

(中時電子報)