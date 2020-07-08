邱允文感謝師長栽培，在國立台中科技大學 個人最大收獲就是相信自己有無限的可能，堅持到底，老師從中教導，讓他機會參與各式的活動，增加歷練。（邱允文提供／盧金足台中傳真）

邱允文以「酒瓶雕刻個性化客製禮物」創業，專業用心打造藝術級禮品，將感動刻劃永恆珍藏。（盧金足攝）

邱允文精湛工藝獲肯定，來自全台各地的客戶指定他刻出美好心意。（盧金足攝）

邱允文今年六月從國立台中科技大學讀企業管理碩士畢業，盼有機會繼續攻讀博士。（邱允文提供／盧金足台中傳真）

很多人物在邱允文手中栩栩如生，製作成獨一無二的酒瓶雕刻等創意禮品。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

「我還有一隻腳，我要走遍美麗的世界！」邱允文廿多年前因為遭遇重大車禍截肢，今年六月從國立台中科技大學讀企業管理碩士畢業，近六十歲勤於學習，沒有雙腳前行，仍不畏挑戰，他樂觀的說，自己只有單腳，但給夢想裝上一雙翅膀，心情照樣能飛翔。

臉上常掛著笑容的邱允文，發生車禍造成是左腳大根截斷

，他憶起卅三歲那年，正值人生事業巔峰時，在某個平常的夜晚，因一場意外車禍而導致左腿截肢，改變一生，生命中層層障礙，反而咬牙撐下去，找出生命活源與出路，從生活不便自理，到現在不再是家人的包袱，而是為家人撐起一片天的大傘。

因為只需右腳穿鞋，以前買鞋子都是買一雙丟一隻，足障人買鞋的困擾，幸好在鄭豐喜文教基金會「單腳鞋銀行」與全家福鞋業公司聯手，在台中市成立「單腳鞋贈送中心」，透過免費運送的行動，具體造福足障者，加入會員後，可以上網尋求適合的單隻鞋款，另一隻腳鞋款，也提供另名身障者繼續單腳人生。

邱允文一路走來，自己創造生命的精彩故事，他從多年前開班教民眾電腦，到現在完成求學夢想，今年從國立台中科技大學讀企業管理碩士畢業，未來還盼能攻讀博士，學無止盡，學習不只認識新同學，也打開知識之窗，將課堂所運用在創業，同學相揪更有力量。

「花若盛開、蝴蝶自來、人若精彩、天自安排」，邱允文常以這席話自勉，永遠不要放棄學習知識的願望，以及對夢想的渴望與動力，在國立台中科技大學最大收獲就是相信自己有無限的可能，堅持到底，還有老師從中教導，提供機會參與各式的活動，增加歷練。

他表示，「學習」摸索未知的事物，得到不少的樂趣、興趣及信心，及最重要「技能」，他也謙虛的說，不會以為自己已經得著了，「我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿一直跑」。

邱允文分享他的座右銘，「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」，鼓勵一樣曾陷入困境的人，他遭截肢後的生活雖然造成行動不便，雖然經歷人生驟變，但不忘自我充實，仍然沒有放棄僅剩右腿的人生。

人生一定有要面對困難的勇氣，只能面對，無法逃避，邱允文強調，除非想放棄自己的人生、一事無成，沒人想放棄人生，放棄就等於失敗，也沒有機會，不斷用心學習，就會不斷成長，他以自己為例，從不懂電腦到變成電腦老師，還出版多本有關電腦書籍。

為了生計有「藝」思！邱允文不只專長電腦資訊，更擅於在酒瓶上雕刻作品，「你想說的話，都可以刻出來！」他說

，生日、結婚特別的禮物，利用雷射雕刻切割機，在酒瓶上紀錄生命的美好，很多人物在他的手中栩栩如生，雕刻在指定的禮品，製作成獨一無二的酒瓶雕刻等創意禮品

邱允文以「酒瓶雕刻個性化客製禮物」創業，專業用心打造藝術級禮品，將感動刻劃永恆珍藏，這種「只有為你！」客製化的服務、堅持的品質和平實的價位，提供酒瓶雕刻、客製化雕刻禮品、影像人物設計雕刻。

精湛工藝獲肯定，來自全台各地的客戶指定他刻出美好心意，一步一腳印猶如邱允文人生的註解，他說，老天給他考驗，終會苦盡甘來，因為人生沒有兩頭甜的道理。

(中時 )