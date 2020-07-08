據大陸貝殼研究院最新數據顯示，今年上半年TOP 10品牌的長租公寓新開店數量共93家，新開店率僅8.2％，較2019年新開店數474家、新開店率超過70％大幅縮減。此外，上半年更無房企新進入該領域，同時已有多達16家中小企業倒閉，其中11家是因「高收低出」模式，導致經營不善或資金鏈斷裂而倒閉。

根據大陸《證券時報》引述業內人士指出，2020年是長租公寓行業真正的分水嶺，除啟動劇烈洗牌，也是租金下降週期的開始，需透過集體土地長租投資和經營，才是未來公寓REITs的正確路徑。

針對集中式長租公寓門市拓展速度陷入停滯的原因，貝殼研究院高級分析師黃卉認為，一方面由於行業的商業模式，從強調規模擴張，轉向精細化營運探索單店盈利模型，另一方面也受到上半年疫情影響導致空置率上升及業務放緩。

黃卉說，從2017年和2018年行業熱情高漲，到2019年熱情下降，該行業逐漸回歸審慎理性，企業也不再盲目進入。去年共有44家大規模開發商進入長租公寓領域，而今年上半年卻沒有新業者再進入。

(旺報 )