上海自貿區臨港新片區管委會7日主辦文創企業走進新片區主題沙龍上，臨港新片區管委會黨組成員、南匯新城鎮鎮長胡志強表示，今年五一假期共迎來約18.4萬名遊客，其中單日最高日客流超過5萬，指出未來3年旅遊人次有望突破1000萬，看好臨港新片區將成為長三角獨具特色的度假型、主題型、親子型旅遊的首選之地。

據澎湃新聞報導，目前上海臨港新片區的386平方公里範圍內的主要旅遊資源有3家4A級景區，包括上海海昌海洋公園、中國航海博物館、上海鮮花港；2家3A級景區，包括上海濱海森林公園、上海書院人家。

此外，全球最大天文館上海天文館將於2021年建成並對外開放，室內滑雪場規模全球第一的冰雪之星也將於2022年建成營業。

為深化促進文旅產業與城市功能深度融合，充分發揮文旅產業塑造城市形象等作用，胡志強表示，新片區管委會經過前期座談調研、專家論證等基礎工作後，已基本完成《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區「十四五」文體旅產業發展專項規劃》的編制工作。

(旺報 )