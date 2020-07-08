由於不滿世界衛生組織（WHO）防疫不周且以大陸為中心，讓美國總統川普於今年5月29日宣布中止美國與WHO之間關係。美國國會7日下午2點（台灣時間8日凌晨2點）正式收到川普政府退出世界衛生組織（WHO）的通知。

川普不滿WHO無力要求大陸對新冠疫情負責，先在4月14日宣布凍結對世衛金援，並於5月18日致函世衛秘書長譚德塞，其稱美方已經與世衛就改革展開討論，並要求30天內做出重大改革，又於5月29日以大陸完全掌控WHO組織及WHO拒絕改革為由，宣布中止與WHO的關係，並將金援轉到別處。

針對美國正式退出WHO，美國參院外交委員會民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，川普應對新冠疫情混亂，而且言行前後不一，現在美國退出WHO，「不能保護美國人民的生命或利益，而是讓美國人感到噁心，並使美國孤立無援。」

(中時電子報)