台科大休學李姓女學生日前在PF32動漫祭上進行角色扮演(Cosplay)，卻沒穿內褲還掀裙、張腿，讓攝影師拍攝真空的下體，引發軒然大波。李女昨天(7日)將近凌晨12點突然「全裸趴床」開直播，嗆要拯救C圈，還放話有兩條路給C圈走。

李女動漫祭露「黑森林」後爆紅，從原本不到2000粉絲，目前已有1萬5000多人追蹤，她在深夜全裸露深溝趴床，邊開直播還邊抽菸，表示要給C圈兩條路走，一條是完全封鎖色情場次，完全不能露點，全身包緊緊，這樣才能讓父母安心，小孩不會學壞。

李女7日深夜再度脫衣，全裸開直播，放話要拯救COS圈，痛批C圈偽善，還表示有「有力人士」願意贊助他們想露就露做自己 (圖／翻攝自當事人臉書)

緊接著李女更表示，自己願意爭取打破傳統的C圈場次，想露就露，更稱已得到「有力人士」幫忙，但不願意透露對方身分，只表示「怕你們攻擊那位政治人物」。李女嗆聲C圈充滿偽善者，他要打破傳統，大方做自己。

不少網友紛紛歪樓留言：「妳先站起來說」、「有本事就站著說啦」、「不要趴著」，遭李女反嗆「我站起來會被FB BAN好嗎」；但由於李女直播中講話語無倫次，也有人直言：「為啥她講中文我卻聽不懂」、「不知所云」、「有點擔心她的精神狀況」。

李女稍晚再度在臉書PO文，指出7月4日當天，一位Coser中暑昏倒，沒人幫忙，拍照的攝影師看到對方倒下竟全跑光，自己跟男友路過幫忙急救，主辦單位這時才過來關心，這就是她直播中說的偽善，讓她對C圈很失望，更暗指沒人提醒她露點。

許多網友看不下去，留言批評：「所以妳不穿內褲是為了散熱？」、「這跟妳露第三點有啥關聯」、「所以沒人提醒妳就不知道不能露點？」、「這則小故事是妳露點的理由？」、「原來所謂的緊急處理方式就是露點然後說社會實驗」、「妳以為扯這個，大家就會忘記妳沒穿內褲？」、「所以你想說她離開時偷了你的內褲嗎？還是你良心的拿去幫她遮陽了」，但也有粉絲護航：「加油」、「做自己就對了」、「愛看又愛嫌的才噁心」。

(中時電子報)