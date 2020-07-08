恐龍通常被認為是巨型生物，不過《美國國家科學院院刊》6日發表了一項新研究顯示，恐龍與翼龍的共同祖先體積非常小，身高約只有10公分，可以整隻放在人類手掌上。

根據BBC報導，古生物學家在馬達加斯加南部穆龍達瓦（Morondava）的一處灰色砂岩盆地發現了一種爬行動物的化石，該學名為Kongonaphon kely，為馬達加斯加語和古希臘語，意思是「小蟲子殺手」，這種生物的生存年代大約於2億3700萬年前，比恐龍和翼龍還要早，因此認為此生物為恐龍和翼龍的共同祖先。

經研究團隊針對化石進行觀察與分析後，依據骨頭中的生長年輪來判斷，這種身高僅有10公分的生物已經成年，且會利用強壯的後腿行動，而他們的牙齒就像個「小釘子」，會用來啃食昆蟲等獵物。古生物學研究人員克里斯提安（Christian Kammerer）表示，大家通常都認為恐龍是巨型的生物，不過這種被認為是恐龍祖先的新發現的生物卻非常迷你，大小可以捧在手心，應該會是不錯的寵物。

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(中時電子報)