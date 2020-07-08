年輕貌美的瑞典女子安妮（Ani Dewani）2010年和身家頗豐的老公旭倫（Shrien Dewani）結婚，並一起到南非度蜜月，不料小倆口在當地搭乘計程車時，竟遭到2名惡煞劫持，女方最後慘死槍下。警方深入追查後，發現本案並非單純的劫車搶劫，而是旭倫疑似為了讓自己可以公開性傾向，而處心積慮策畫的買凶殺妻案。

英國《太陽報》（The Sun）報導，印度裔的安妮10年前在孟買和旭倫登記結婚，2人隨後飛往南非開普敦度蜜月；沒想到，夫妻倆在當地搭乘計程車時，竟遇到2名歹徒劫持，男方隨即被喝令下車；待車上只剩下司機通戈（Zola Tongo）、2名惡煞及安妮後，通戈便朝女方頭頸部開槍，當場將她擊斃。

案發後，通戈遭南非警方依殺人罪逮捕，然而經過深入調查，卻發現內情不單純；警方查出，早在慘劇發生前，旭倫就已和通戈取得聯繫，並給了他1400英鎊（約台幣51000元）作為殺害安妮的酬勞。安妮家人表示，旭倫婚前曾坦承自己是雙性戀，且剛喪妻數天內，他就大方地召男妓，認為對方是為了性傾向才設局殺妻。

雖然全案疑點重重，但旭倫始終否認設局殺害安妮，辯稱他交給通戈的錢只是包車費用，最後也獲判無罪，目前和男友定居在倫敦。至於另外3名凶手，其中2人遭處無期徒刑，1人已病死獄中；而通戈原本被判刑25年，後來獲減刑為18年，近日已提早假釋出獄。

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(中時電子報)