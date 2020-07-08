一名33歲英國男子巴瑞（Barry Hudson-Muscroft）是一名酒店招聘經理，外表光鮮亮麗的他，看似是一個善良好心的完美人夫，但他的妻子、家人、朋友都不知道，他私底下自稱Diablo「魔鬼」，在網路上吹噓自己喜歡虐待幼童，喜歡「不會說話的幼童」，更拍攝他性侵孩童的影片，分享到一個名為「Share Bears（No Limits）」的戀童癖群組裡，將恐怖的虐待畫面分享到世界各地。

根據《MirrorOnline》報導，巴瑞在酒店業工作，事業有成，也是一名結婚16年的人夫，先前更因幫助癌症慈善機構籌款而聞名。但其實私底下的他是一名戀童癖，不僅僅如此，他還將一些性侵嬰兒的犯罪鏡頭上傳、分享到網路上，以藉此換取更多同樣的影片觀看。

然而一名美國副警長一直都在臥底調查相關虐童事件，並同時蒐集證據揭發戀童癖者，他提醒FBI注意巴瑞的恐怖照片和資訊，英國偵探突襲了巴瑞在曼徹斯特普雷斯蒂奇價值22萬英鎊的家，才因此逮捕到巴瑞。調查顯示，美國副警長在4年之間一直與來自英國和美國的12歲（含以下）的青少年進行秘密交流，並與他們交換露骨的資訊、圖像、訊息等犯罪證據。

報導中指出，巴瑞在網路上用「Diablo-1987」的帳號活動，Diablo即西班牙語中「魔鬼」之意，他吹噓自己喜歡虐待幼童，因為這些孩子「不會說話」，對象通常都是0到15歲的孩子，主要喜歡女孩，但也曾對年齡大於這個範圍的男孩下手過。他也會將自己性侵幼童的影片，公開發表在戀童癖團體「Share Bears（No Limits）」中，這個社團內有來自世界各地的小孩遭受性侵、虐待的可怕影像。

據悉，巴瑞遭逮捕之後，原本與他愛情長跑16年的妻子決定離他而去，妻子向警方講述了她丈夫的黑暗秘密，是如何產生了「毀滅性的影響」，她和其他人的生活「被他的欺騙撕碎了」。

警方針對該起案件表示，巴瑞涉嫌虐待小孩，並將性侵圖像發送給其他37個人，他的手機在經過檢查後，發現了所有違法行為和對話訊息，更發現在過去的4年裡，他一共下載了5000張兒童的不雅圖片。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)