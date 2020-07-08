2012年925保釣行動中擔任海上總指揮的林日成談起日方鴨霸地對待台灣漁民說，過去他多次被日本船艦驅趕，還曾因靠近釣魚台十二浬內捕魚而被抓過，「當時真的很氣，一度不想認罪付罰款，心想乾脆讓日方把船拖走，但又想到我的漁船大約三千萬元，萬一拿不回來怎麼辦？最後還是認賠，我通知家人匯給他們（日方）大約一百三十萬元，我們才被放走。」

「我們討海人真正很可憐，真的要靠政府的力量幫忙啦。」操著宜蘭腔的林日成說，釣魚台附近的漁場非常好，有鯖魚、鯊魚、長鮪及黑鮪魚等豐富的漁產，是台灣漁民長年以來的漁場，早年他還曾多次登島取淡水。

林日成不解地說，日本漁民其實很少到釣魚台附近作業，但台灣漁民即使「無害通過」該海域，也常會被日本海上保安廳的巡視船盯上，對方甚至會以高分貝的尖銳刺耳噪音驅趕，「如果不小心船被撞到，也只能『糊牛屎』（自己出錢修理）。」

「九二五保釣行動」時擔任陸委會副主委的張顯耀透露，曾向當時的大陸國台辦主任王毅表達美方不希望大陸介入「九二五保釣運動」，大陸果然也保持距離；張顯耀強調，大陸對於台灣民間發起的保釣行動，只會從旁觀察，不會介入。

「台灣保釣行動大成功，還引發對岸網民對中共不滿，甚至有人撰文批評『抗日是國民黨打的，保釣是國民黨做的，共產黨跑哪裡去了？』」張顯耀痛批，駐日代表謝長廷是「最無知、最懦弱的代表」，應該立即返台向國人解釋日本變更釣魚台行政區的始末，「民進黨政府既然常說，現在是台日關係最好的時刻，就應趁著這次保釣聲浪再起，借力使力，好好處理釣魚台問題。」

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(中時電子報)