上周專欄分享，與其害怕「端午變盤」，不如把外資等大型法人的資金流看仔細，就不會變成「猜盤」。後來新台幣一路升值，兌美元最高來到二十九．五元；台股也直直衝，加權指數最高飆到了一一九三三點。（本周一繼續衝高，收在一一二一一六點）。

當七月一日台股的指數，以一個實體紅K的方式，突破了六月十二日到六月三十日的盤整區間，阿水當天在訂閱平台直言，這就是一種短線突破的訊號。相信許多散戶對這樣的短線突破訊號會感到疑惑，要等市場連漲了三天之後，部分新聞才會寫出台股到底是為什麼而漲，屆時散戶才知道：喔，原來是因為這樣而漲。

這是散戶操作股市的必然現象，每次都是「事後」增加了「知識」；但前面出現跡象時，卻沒有人出來分享原因。

每周阿水注意到的都是大型法人的資金流動作，當新台幣不斷升值時，若不是因為央行的政策大力影響，便有很大機率是熱錢一直湧入。但新台幣在匯市升值，並不代表熱錢也流入了股市，可是再看股市，外資又是大量的買超台股，那麼當然也就意味著熱錢流進了台股。

如果讀者能夠融會貫通技術面和籌碼面的判斷，將來就不只是等「新聞」， 而是能獨立判斷機率了。本周的情況又可能是如何呢？

上周三大法人在上市類股中一共買超一百六十．七九億元，其中外資買超了一百一十．七四億元，自營買超三十六． 九四億元，投信在上市類股一共買超十三．一一億元。

附表為上周的五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。可以觀察到，外資還是持續買超，且金額比前一周來得更多，但讀者朋友不要忘記，外資不可能無限制的買，畢竟外資在台股比較屬於中長線的操作，當加權拉高了，總要獲利先入袋。

這裡要先分享一個觀念，不要認為抓漲抓跌就一定會獲利，要習慣將判斷轉化成操作，而操作就需要了解何時適合操作現股、何時適合操作選擇權。若是法人資金持續流入合買的股票，可以針對這些股票多作功課，或許又有不同的收穫。

擔心追高的朋友，可以多注意技術面的乖離率，在過往經驗上，二十日均線的乖離率超過三％，就會是一個短線高點，而近期台股因為受到疫情影響，加權指數在急漲時，甚至會出現五％乖離率後，才拉回的狀況。

阿水目前會在乖離率超過三％時， 先不再大量追現股；乖離率超過五％時， 再考慮停利，如此一來，短線操作上比較能夠穩穩入袋。

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(中時電子報)