總統蔡英文打著「今日香港，明日台灣」的旗幟，以八百一十七萬票贏得連任，不到半年，大陸公布實施《港區國安法》，即使西方國家集體譴責並制裁，卻無法撼動香港「二次回歸」的事實。「國際危機組織」六月的「危機觀測」，近年來首度將台灣海峽列為「政治與安全情勢重大惡化地區」。

據美國學者分析，蔡英文的連任加速中共強硬處理香港問題，《港區國安法》明確列出包括「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的四項罪行，其中，「境外勢力」即主要針對台灣。該法對香港內部已產生嚇阻效果，知名民主派人士與港獨劃清界線，鼓吹「港獨」的組織也宣布解散。

雖然台灣與香港的主權地位不可相提並論，具備一定國防力量的台灣，維持國土安全與穩定暫時沒有問題，但大陸軍力快速擴充，又在涉及主權及領土完整的「核心利益」問題上強硬出手，使美中台原本就脆弱的均勢，更搖搖欲墜。

從國際層面來看，俄羅斯、古巴等七十多國在聯合國人權理事會議中，發言支持《港區國安法》；英國等二十七國要求大陸撤回該法，美國則因二○一八年退出人權理事會，無權發言，因此，中共並未處於劣勢。此外，美國行政及國會雖對於《港區國安法》表達強烈立場，但直至目前，實際措施僅限於中止香港的出口許可豁免，停止數量微不足道的國防物資及軍民兩用技術出口。

香港是美國貿易的「金雞母」，二○一八年包括貨品及服務業的雙邊貿易總額高達六百七十億美元（近新台幣二兆元），美國在貨品貿易上享有三百一十一億美元（約新台幣九千億元）順差，假如美國取消香港「獨立關稅領域」地位，大陸將採取報復措施，屆時美國的損失會遠超過大陸。另外，美國與香港有十多項涵蓋航空、司法互助、港口安全等雙邊協定，都令川普政府投鼠忌器。

此外，隨著兩岸關係逼近「臨界點」，美中台三方軍事動作不斷，美國「尼米茲號」與「雷根號」航空母艦戰鬥群四日起在南海演練；中共一日至五日在西沙群島舉行軍演；台灣則將於下周進行「漢光三十六號」演習，即使三方無發動戰爭的意圖，但不斷拉高軍事態勢，發生意外及誤判的機率必然增加。

《港區國安法》使原本屬於長期慢性競爭的台灣問題，隨時可能突變為「猛爆性」對抗，消費香港議題的民進黨政府如不能警覺，及時調整現行兩岸及外交政策，今日香港足為台灣借鏡。

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(中時電子報)