有次遇到陳菊，她一臉誠懇地說：「智森，遇到龐建國、秦儷舫，一定（要）幫我感謝，過去在社會局時，他們很照顧我，是好朋友。」龐建國和秦儷舫是藍營北市議員，我確有轉達。

但今年從總統府祕書長卸任時，陳菊自負地表示，她一生沒國民黨的朋友，意思是「鄙視黑金、志潔如菊」。或許位子不同，對朋友的定義也不同？

二○一八年民進黨九合一大選挫敗後，賴清德認為總統蔡英文拚連任必敗無疑，與其政權輪替，不如自己披褂一搏。他在去年三月十八日黨內初選登記前一天，尋求同為「新潮流」的大姊陳菊支持，身為蔡總統幕僚長的陳菊數次說會力挺，賴清德上車前，還不安心地問陳菊：「菊姊，妳真的不會為難？」陳菊用台語說：「三八兄弟，我沒挺你要挺誰？」說完，兩人大擁抱。

賴清德登記後，才知眾叛親離，民進黨中央與派系玩掉他的手法，不知羞恥且明目張膽，這在總統府自稱被駭客攻擊流出的密件中，有詳實記載。

以陳菊的經歷及輩分，當監察院長綽綽有餘，但這位子有條「必須超脫黨派」的鐵律，偏偏陳菊全身充滿黨派色彩。為減輕色彩，蔡英文押了國民黨籍的黃健庭來平衡，可謂「陳菊捕蟬，黃雀在後」。

陳菊必須離開總統府，否則天天碰到她的「三八兄弟」副總統賴清德，豈不尷尬？在政府體制排序中，正副總統之下就是五院院長，考試院管文官，提名教育部長出身的黃榮村正好；司法院長兼大法官會議主席，由法律學者許宗力出任；行政院是蘇系掌門蘇貞昌，立法院交「正國會」掌門游錫堃，陳菊是新潮流實際掌門，讓她接職司風憲的監察院有些勉強，所以早安排了後門，這後門就是「人權」。

防疫期間，只要看蔡政府如何凌虐陸生、台商、陸配及小明，就知民進黨沒人性到匪夷所思。陳菊曾是「台灣人權促進會」會長，這給蔡英文鋪了個哏──把總統府臨編的「人權委員會」改隸監察院，並在去年六月完成草案送立法院審查，再由民進黨掌控的立法院於十二月十日通過，這天是國際人權日，也是美麗島事件四十周年，意義重大；今年一月八日，總統大選前三天，由勝券在握的蔡總統公布。

最臨門一腳的是，六月六日罷韓，菊軍聯合罷韓團體，飆得九十四萬張罷免票，遠比韓國瑜得票數八十九萬張更高，蔡英文樂不可支，果然大菊為重啊！

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(中時電子報)