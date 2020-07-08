今年4月，羅志祥（小豬）的前女友周揚青發布「毀滅式分手信」，控訴小豬熱愛多人運動，並與旗下女藝人有不正常男女關係，導致他演藝事業重挫，至今低調神隱，期間僅透過社交平台與大家互動。本刊循線鎖定愛運動的小豬，果然在本月初直擊他開啟「放風模式」，與邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟等藝人相約打籃球，只見他神情輕鬆，頻頻吐舌展現好心情。

準備搭車離開前，羅志祥猛盯著手機，後來還開啟熱線模式。（圖／本刊攝影組）

七月一日晚上十點多，本刊直擊小豬和王子、毛弟和毛弟女友吳品潔、「水餃王子」劉書宏、張庭瑚和Apple（黃暐婷）的牙醫男友趙國翔等藝人和民間朋友，在新北市新莊區一處籃球場球敘，當時已是打烊時間，場內卻燈光明亮，可清楚見到正在上演一場「與豬軋球」的「多人運動」；當時還有其他幾位女生在投籃。

王子、劉書宏和張庭瑚等人晚了幾分鐘現身，眾人在門口和羅志祥碰頭。（圖／本刊攝影組）

隔天的零點十二分，小豬拎著球鞋和兩名球友準備離場，感覺相當放鬆，還邊走邊吐著舌頭，但愈接近球場門口，小豬的戒心愈高，不時望著窗外，非常小心；三人走到球場外面時，一面聊天一面等候其他球友。幾分鐘後，其他人陸續現身，只見毛弟走出場館便先去取車，小豬則和王子、劉書宏繼續閒扯，他聊著聊著還拿起手機開始熱線，就連和開車離去的友人道別也停不下來。

發洩完精力的羅志祥放鬆地吐了舌頭，拎著球鞋走出球場。（圖／本刊攝影組）

最後由王子和毛弟兄弟倆，負責護送羅志祥返家。（圖／本刊攝影組）

大約六分鐘後，小豬和王子坐上毛弟駕駛的BMW時，他才掛斷電話。毛弟一開上高速公路，便進入狂飆模式，竟只花了十八分鐘，征服近二十公里的路程，火速將小豬送回家門；看來兄弟倆相當保護閉關已久、難得外出放風的小豬。

羅志祥近期勤於運動，打完籃球隔天，還發文向粉絲報告去打桌球。（圖／翻攝自羅志祥IG）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)