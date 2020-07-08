今年4月，羅志祥（小豬）的前女友周揚青發布「毀滅式分手信」，控訴小豬熱愛多人運動，並與旗下女藝人有不正常男女關係，導致他演藝事業重挫，至今低調神隱，期間僅透過社交平台與大家互動。本刊循線鎖定愛運動的小豬，果然在本月初直擊他開啟「放風模式」，與邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟等藝人相約打籃球，只見他神情輕鬆，頻頻吐舌展現好心情。

小豬與周揚青分手事件爆發後，由於小豬代言商品和演出節目的合約，大多列有「不得違反善良風俗」及相關負面新聞的條款，除了大陸「蒙牛酸奶」立刻撤下前一天官方曝光的海報，《極限挑戰6》和《創造營2020》兩節目也雙雙將他除名。接著，小豬代言的手遊「劍與遠征」、G-SHOCK手錶和隔離霜等，紛紛畫清界線，他苦心經營多年的大陸市場，可謂瞬間歸零。

過去毛弟曾與羅志祥合作主持《娛樂百分百》，離開節目後兩人關係仍佳。（圖／八大電視提供）

以小豬一個代言近新台幣五千萬元的行情來算，未來他可能還得面臨鉅額的違約金索賠。雖然五二○當天，小豬再發七千字長文向周揚青示好，似乎仍挽回不了崩壞的形象。

周揚青的「毀滅式分手信」曝光後，原傳出小豬會在五月八日上午從大陸上海出發，晚上飛抵台灣，卻在當天早上就已低調返台，利用商務通道悄悄離開機場，閃過被大批媒體圍堵的戰場。

羅志祥的分手風波延燒到代言的大陸品牌，被「蒙牛」火速撤換宣傳品。（圖／翻攝自微博）

巧的是，五月八日早上突然爆出賴弘國與阿嬌離婚的消息，大大轉移小豬返台的焦點，然而外界仍有人聯想「有心人透過賴弘國與阿嬌離婚的消息，保護小豬順利回台」，而賴弘國身邊的友人也懷疑有人想要轉移「豬揚變色」的醜聞，才刻意放消息。

阿嬌與賴弘國日前突然爆出離婚，但消息曝光的時間點，令人懷疑是被用來幫羅志祥轉移焦點。（圖／翻攝自網路）

先前有媒體報導，賴弘國和阿嬌原本打算待今年下半年，再發布離婚消息，然而，五月七日晚間，賴弘國在台北市某家火鍋店遇到小豬的經紀人小霜，雙方閒聊時談起離婚一事，隔天就立刻爆出此新聞。對此，小豬的經紀人小霜喊冤表示，「請大家核實求證新聞的出處，此事與我們無關。」強調不想再與賴弘國離婚事件扯上邊。

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(中時電子報)