今年4月，羅志祥（小豬）的前女友周揚青發布「毀滅式分手信」，控訴小豬熱愛多人運動，並與旗下女藝人有不正常男女關係，導致他演藝事業重挫，至今低調神隱，期間僅透過社交平台與大家互動。本刊循線鎖定愛運動的小豬，果然在本月初直擊他開啟「放風模式」，與邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟等藝人相約打籃球，只見他神情輕鬆，頻頻吐舌展現好心情。

小豬回台後，演藝事業持續停擺，雖然他主持多年的節目《娛樂百分百》，曾發聲力挺小豬與捲入「豬揚變色」事件的另一主持人愷樂（蝴蝶姊姊），但兩人進棚錄影的時間仍然遙遙無期。《娛樂百分百》更在近期推出新單元「叮咚五堅情」，力捧靠著招牌單元「凹嗚狼人殺」走紅的黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、小賴和婁峻碩等藝人。

周揚青與羅志祥分手後聲勢高漲，自家的服裝品牌也跟著熱賣。（圖／翻攝自微博）

近期看似在家閉關的小豬，曾在社交平台被網友詢問「最近在做什麼？」他低姿態回答「反省」，其餘的生活，除了為自家潮牌的活動發文，多半是在深夜進行籃球、高爾夫球或桌球等各種球類運動，顯示他常避開關注，偷偷摸黑出門。至於曾與小豬熟識的歐弟和小鬼，出席活動時不免被詢問小豬的近況，但兩人都表示早與小豬斷了聯繫。

周揚青在揭發小豬劈腿後，迅速調整自己的狀態，對於感情隻字不提，她的服裝品牌「Grace Chow」則順勢搭上熱潮，網路商店短短三天，進帳就超過人民幣四百五十萬元（約新台幣一千九百萬元）。更妙的是，周揚青的品牌最新一季竟主打蝴蝶圖案，而她在四月十三日曾發文「大概是和蝴蝶槓上了」，似乎早已暗示自己將揭破小豬和愷樂的不正當關係。

小豬成立的經紀公司「創造力娛樂」，和老闆一樣風雨飄搖。日前傳出該公司藝人愷樂已自動提出解約，希望「豬揚變色」的風波能夠停止。據了解，愷樂解約一事雖未獲得證實，但她的經紀人因為工作停滯好幾個月，已在另謀出路。

羅志祥與經紀人小霜合作多年，兩人也曾傳過緋聞。（圖／翻攝自網路）

至於小豬兩年前打造的男團「C.T.O」，同樣受到波及，原先小豬為力捧他們，動用了不少人脈和資源，如今老闆出事，C.T.O的處境也變得尷尬。小豬的經紀人小霜，則在這段時間產下一女，總算帶來一個溫馨好消息。

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(中時電子報)