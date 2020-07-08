今年4月，羅志祥（小豬）的前女友周揚青發布「毀滅式分手信」，控訴小豬熱愛多人運動，並與旗下女藝人有不正常男女關係，導致他演藝事業重挫，至今低調神隱，期間僅透過社交平台與大家互動。本刊循線鎖定愛運動的小豬，果然在本月初直擊他開啟「放風模式」，與邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟等藝人相約打籃球，只見他神情輕鬆，頻頻吐舌展現好心情。娛樂圈內，也有這些藝人，靠著運動度過人生低潮，沒有什麼事過不去，出來又是一個新氣象。

靠運動甩開低潮的還有小嫻，2年前她與前球星何守正離婚後，藉著有氧運動、鍛鍊腹肌、核心肌群等各種訓練，瘦了近15公斤，也擺脫負面情緒。

而謝忻和阿翔去年6月被拍到街頭車吻，演藝事業跌落谷底，停工期間積極運動，例如潛水、跑步，身材曲線也邁向巔峰。

至於2013年與老公驚傳婚變的于美人，為了走出低潮開始注意體態，靠著每天運動90分鐘的「下跪減肥法」，鏟肉19公斤，現在身材纖細極美。

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(中時電子報)