新北市三峽區1對夫妻在今年2月將年僅3歲的女兒囡囡（化名），送到當地知名的私立幼兒園就讀幼幼班，從5月開始，女兒不斷說自己「下面很痛」，到了6月更是出現下身流血等狀況，囡囡父母調閱監視器後才發現，自己的女兒長期遭受到男同學霸凌，一旁的老師低頭滑手機並未制止男童行為。家屬控訴幼兒園不但未善盡管理責任，對被害家屬態度更是差勁，事發後幼兒園竟也不聞不問，反控家屬栽贓，還嗆：「如果幼稚園被調查完都沒事，就會開始調查家屬。」讓家屬氣憤難平。

囡囡的父親阿成（化名）表示，事發後帶女兒完成驗傷，也向警局提告，新北市教育局與警察局也介入調查，但幼兒園卻始終置身事外，不僅沒有給家屬一個合理的解釋，事發至今1個多月也未曾關心，直到本刊與女童家屬約訪前一天，幼兒園老師「突然」聯繫女童家屬，與幼兒園園長登門關切，但到了約定時間，園方又未出現，事後才又向家屬表示臨時有事所以失約。

氣憤的囡囡父母向男童提告「性交猥褻」，過程中幼兒園卻不斷干涉，甚至阻止他們聯繫男童家長。（圖／讀者提供）

隔日，1位自稱幼兒園高層的女子出面不斷卸責，將責任全部推班級老師，在家屬面前指責老師在班級經營上有疏失，一定不會包庇，會嚴懲老師，並承諾會再派人關心女童，並附上幼兒園內完整監視器，但結果又再次失約。囡媽忍不住怒氣的說：「女兒在幼兒園裡受傷，但園方居然是用這樣的態度對我們，簡直是2次傷害。」

阿成告訴記者，他帶著女兒去婦幼隊做筆錄時，承辦員警多次告知因男童年紀尚小，少年法庭均會予以不起訴，加上監視器並未直接拍攝到男童動手的瞬間，所以無論提告男童或幼兒園成功率不高，阿成憂愁的說，看著女兒反覆看那些（霸凌）畫面、被問一些尖銳問題，「我們的心像是被刺了好幾刀。」

囡囡父母控訴幼兒園未曾主動調查，也未將此事轉告男童父母，甚至不將男童身分告知家屬，讓女童父母相當憤怒，直到女童指認才確認男童身分。阿成表示：「幼兒園一直以來都想要搓湯圓把這件事搓掉。」後來還用情緒勒索：「男童父母最近離異，家庭產生變故，已不在三峽生活。」堅持不讓囡囡父母與男童父母溝通、見面。

看著女兒在旁熟睡的樣子，囡爸囡媽說：「做錯事的是男童，但該負起責任的是幼兒園和男童爸媽，我們常在想是不是要放棄提告，過程這麼漫長痛苦，我們怎麼鬥得過有錢有勢的幼兒園園長？」但一想到年僅3歲的女兒遭受到如此對待，夫妻倆咬著牙、勒緊褲帶，也要還給女兒一個公道。

幼兒園老師表示，與其他老師看監視器時，並未看到囡囡被欺負，讓囡囡父母相當傻眼。（圖／讀者提供）

針對家屬指控，幼兒園周姓輔導老師坦承，園方確實有疏失，班級老師事發當時使用手機是在使用點名系統點名，並非在滑手機，後續會加強老師管理，取消手機點名規定。周老師強調，園方在發現囡囡下體流血時，就有與家長密切聯繫，但家長始終不願透露囡囡的狀況，所以園方也不得而知。周老師說，「家屬提告『性交猥褻』，這個字眼實在太重，在事件未釐清前，園方不願意去臆測男童就是兇手，相信男童只是單純喜歡囡囡才會經常撲抱她。」

新北市教育局幼教科表示，確實有接獲到女童在幼兒園遭同學戳下體導致流血一事，已在6月12日到該幼兒園進行稽查，結果查獲該園未依規定人數編班、師生比不符規定等事項，將依《幼兒教育及照顧法》相關規定裁處，並要求限期改善。教育局表示，因此案涉及性霸凌，後續將轉移給社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」處理。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)