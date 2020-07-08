新北市三峽區一名3歲女童囡囡日前被父母發現下體流血，父母詢問之下，女童才說出：「有人戳我尿尿的地方。」經調閱監視器發現，女兒在幼兒園長期被男同學霸凌，還以身體「磨蹭」，且班上常常有發生霸凌現象，但一旁的老師卻冷眼站在一旁，未出面制止。精神科醫師楊聰財指出，孩子在3歲時已有記憶能力，此時期若遭受到霸凌，恐導致長久性的傷害。

囡媽在看完監視器後，也向記者透露自己的女兒絕非第1個受害者，監視器顯示班上還有其他孩子也會被某些同學徒手攻擊頭部，但老師明明在一旁卻不管，怒批老師縱容校園的霸凌現象。

精神科醫師楊聰財表示，3歲到5歲是幼童的「性蕾期」，此時的幼童會發現到自己的性特徵與異性不同，便開始會對此好奇，且這個年齡的孩童模仿、學習能力強，只要身邊有相關資訊來源，通常都會從模仿開始、有樣學樣，若家長不及時導正，恐對孩童長期身心發展有阻礙。

另外，3歲的孩童已有記憶能力，受到異性的霸凌，可能會有長久性的陰影，造成創傷後壓力障礙，如：與異性互動信任感降低，醫師建議家屬若有出現類似事件，多陪伴、輔導才能讓孩子不會活在陰影中。

3歲應屬於一個無憂無慮、自由自在的年紀，但囡囡卻因為長期遭到同儕霸凌，不僅無法有個甜美的夢，就連對同齡異性也出現畏懼，家屬只希望相關單位能夠儘速調查，不要讓小女童的童年記憶蒙上一層灰暗的沙。

精神科醫師楊聰財。（圖／楊聰財醫師提供）

針對家屬指控，幼兒園周姓輔導老師坦承，園方確實有疏失，班級老師事發當時使用手機是在使用點名系統點名，並非在滑手機，後續會加強老師管理，取消手機點名規定。周老師強調，園方在發現囡囡下體流血時，就有與家長密切聯繫，但家長始終不願透露囡囡的狀況，所以園方也不得而知。周老師說，「家屬提告『性交猥褻』，這個字眼實在太重，在事件未釐清前，園方不願意去臆測男童就是兇手，相信男童只是單純喜歡囡囡才會經常撲抱她。」

新北市教育局幼教科表示，確實有接獲到女童在幼兒園遭同學戳下體導致流血一事，已在6月12日到該幼兒園進行稽查，結果查獲該園未依規定人數編班、師生比不符規定等事項，將依《幼兒教育及照顧法》相關規定裁處，並要求限期改善。教育局表示，因此案涉及性霸凌，後續將轉移給社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」處理。

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(中時電子報)