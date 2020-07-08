柯震東、林依晨攜手主演的電影《打噴嚏》殺青6年後，在粉絲敲碗期盼下，7月15日終於要上映。回頭看過去的自己，林依晨自豪「大家都說我們外表沒有變」，但柯震東上訴現在的身材絕對更好，「因為我更了解賀爾蒙的變化」。雖然兩人自稱不太熟，卻因為「強迫症」找到共同的話題，默契自然而來。

問起《打噴嚏》中最感人的台詞，柯震東不加思索地說出「為了妳，我要最勇敢。」他解釋：「因為要能下定決心，勇敢去做一件事情，非常不簡單。」《打噴嚏》講述柯震東飾演的王義智，為了追求「心心姐姐」（林依晨 飾）而苦練拳擊，決心要成為對方喜歡的「勇敢的男生」。雖然多數比賽都是落敗收場，但他從沒倒下，成為觀眾心中的「不倒俠」。

這個精神，許多人都認為宛如柯震東的現實生活，他即使面對再多風雨和波折，依然堅持自己的興趣，改變狀態再勇敢走下去。

不過聊起柯震東，林依晨竟只有「靦腆」兩個字，「他在你們面前可能不是靦腆，但對我就是，拍片時他從沒主動和我聊天，後來我順勢而為，以片中『姐姐』的角色，主動噓寒問暖。」柯震東聽了則笑說：「我就是一個很被動的人。」

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(中時電子報)