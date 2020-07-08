柯震東、林依晨攜手主演的電影《打噴嚏》殺青6年後，在粉絲敲碗期盼下，7月15日終於要上映。回頭看過去的自己，林依晨自豪「大家都說我們外表沒有變」，但柯震東上訴現在的身材絕對更好，「因為我更了解賀爾蒙的變化」。雖然兩人自稱不太熟，卻因為「強迫症」找到共同的話題，默契自然而來。

被動的柯震東，為《打噴嚏》升格「後製總監」，花了四個月時間參與電影剪輯、調光、音效和配樂，完成後想要與女主角分享，竟然害羞不敢行動。林依晨笑說：「他（柯震東）先透過陳柏霖和我打招呼，說『凱凱』（柯震東小名）想邀妳看最後剪片的結果，之後我們聯絡上，一開始他還和我扯一堆，問我忙不忙，聽到我很忙，還傳給我很委屈的表情符號。」

片中林依晨飾演的心心姊姊，是柯震東從小就很想追求的對象。（圖／傳影互動提供）

後來林依晨總算抽空，欣賞完成後製的《打噴嚏》，「看完我心情很激動，出來放映室看到一個男生（柯震東）距離我五公尺，就是不肯靠近，我就主動去找他聊天。」

互動不多的兩人，唯獨聊到毛小孩時會興奮不已，但在訪問時，他們居然找到了共通點。林依晨說：「這幾天我們發現彼此都有『強迫症』，我是一定要物體的正面朝著我。」柯震東接著搭腔：「我是物體朝我的都要很直，像現在面前這張桌子很歪，我就受不了。」話一說完，他就起身把桌子挪正。

即使過了六年，林依晨和柯震東的外表依然如昔，讓眾人讚嘆不已。（圖／傳影互動提供）

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(中時電子報)