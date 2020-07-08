柯震東、林依晨攜手主演的電影《打噴嚏》殺青6年後，在粉絲敲碗期盼下，7月15日終於要上映。回頭看過去的自己，林依晨自豪「大家都說我們外表沒有變」，但柯震東上訴現在的身材絕對更好，「因為我更了解賀爾蒙的變化」。雖然兩人自稱不太熟，卻因為「強迫症」找到共同的話題，默契自然而來。

《打噴嚏》講述柯震東飾演的王義智，為了追求「心心姐姐」（林依晨 飾）而苦練拳擊，決心要成為對方喜歡的「勇敢的男生」。雖然多數比賽都是落敗收場，但他從沒倒下，成為觀眾心中的「不倒俠」。這個精神，許多人都認為宛如柯震東的現實生活，他即使面對再多風雨和波折，依然堅持自己的興趣，改變狀態再勇敢走下去。

過去柯震東不了解自己的體態，一直以為瘦才是好，現在的他對身材更有自信。（圖／傳影互動提供）

近幾年柯震東的演藝事業受到波折，四年前他以《再見瓦城》中偷渡的打工仔一角，展現脫胎換骨的演技，並入圍金馬獎最佳男主角。等待六年的《打噴嚏》終於要上映了，讓他想起過去粉絲激勵他的一句話，「很多年前，在《再見瓦城》上映前，我收到一張明信片，是粉絲自己做的，上面有《打噴嚏》的劇照，畫了『心電圖』的符號，還寫著『如果人生沒有高低起伏的話，其實你就已經死了！』」

因為這句話，柯震東體會到人生難免有曲折，如果都是平的，等於沒了生命，「這張明信片擺在我家廚房的桌上，每次看到它心情都非常好。」

柯震東在《打噴嚏》中，有不少展示身材的場面，但他氣餒地表示：「電影裡那種程度你們滿意嗎？這樣就滿足了？那我以後不練囉！」他更誇口保證，現在的身材一定比過去好，「那時候我不太懂自己的身體，覺得穿衣服顯瘦就好，一直處在減肥狀態，這幾年比較了解自己，不管是賀爾蒙、構造和體態等等。」

在林依晨眼中，柯震東是個靦腆的大男孩，雙方的互動都是靠她率先出擊。（圖／焦正德攝）

當本刊記者問起，如果票房好，會不會秀身材回饋粉絲？柯震東笑說：「這樣喊或許很適合當標題，但我一直不是很喜歡喊這種東西，如果票房真的達到理想目標，我會有我的方式秀給大家看，畢竟我也是想要騙一些按讚數啊！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)