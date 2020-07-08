日本石垣市議會通過變更「釣魚台列嶼」的行政區名稱，由「登野城」改為「登野城尖閣」，台日關係再起波瀾，宜蘭縣議會開出第一砲，決議將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，多名縣議員更打算近日號召漁船出海「保釣」，重現2012年的「925保釣行動」！

南方澳七月二日原本豔陽高照，傍晚突然烏雲密布，本刊記者拜訪蘇澳區漁會總幹事陳春生，一談起日本近來對釣魚台的強勢態度，他的神情立刻變得糾結，宛如蒙上一層愁雲。今年二月起，宜蘭已經有四艘漁船在作業時受到日方驅離，恐慌的漁民極度希望小英政府趕快想個辦法，讓他們享有安穩的捕魚環境。

宜蘭縣政府與議會為反制日本對釣魚台行政區更名，將釣魚台改名為「頭城釣魚台」還準備了門牌。（圖／報系資料照）

三日深夜，宜蘭縣議員蔡文益等人發起成立的「保釣辦公室」發動突襲，準備出海保釣，不過在梗枋漁港遭到海巡等單位強力攔阻，行動宣告失敗；保釣辦公室成員、宜蘭縣議員黃琤婷說，海巡單位防守太嚴密，近期恐怕難再有另一波出海保釣行動。

日本政府在2012年從私人手中購回釣魚台，引發台灣民眾群起上街頭表達抗議。（圖／報系資料照）

二○一二年間，時任日本東京都知事的石原慎太郎，打算買下釣魚台等島嶼（日方資料記載，釣魚台的產權為私人所有）收為國有，引發蘇澳漁民及民代大反彈，順勢發起反制行動，計劃登上釣魚台宣示主權，最終在九月二十五日上演知名的「九二五保釣行動」，陳春生就是催生者之一。當時，陳春生和漁輪公會理事長林日成率領船隊，成功抵達釣魚台離岸二．一浬，進入三浬的領海範圍內，高喊「釣魚台是我們的！」

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(中時電子報)