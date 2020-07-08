2012年間，日本政府買下釣魚台所有權，宜蘭縣蘇澳和頭城等地漁民因而發動保釣行動，卻礙於經費難以成行。旺旺集團董事長蔡衍明得知後，立刻慨捐500萬元成就「925保釣行動」，最後58艘漁船在海巡署艦艇的護航下，成功突破日方封鎖，並促成台日雙方簽訂《台日漁業協議》，讓台灣漁民獲得實質保護！

回憶當年，陳春生說，那時有人調查他是否受到大陸指示，還有日本記者因此來訪問十多次，最後證明完全子虛烏有。「我從沒拿這個（保釣行動）去大陸招搖過，更沒有在大陸投資一毛錢，絕對可受公評。」陳春生強調自己不是國民黨員、也不是民進黨員，沒有任何政治立場，更與大陸毫無關係，「發起保釣行動，純粹是為了維護漁民的權益。」

陳春生還提到，當年「釣魚台護漁委員會」估計前往釣魚台的油錢，約需新台幣五百萬元，原本規劃由宜蘭縣議會和漁會向各界募款，進展卻不順遂。後來有天他和旺旺集團的《時報周刊》一名記者聊天時，談起這個困境，該記者一聽，當場聯絡「旺旺集團」董事長蔡衍明。

該記者在電話中告訴蔡衍明，由於《中國時報》記者曾在一九七○年登上釣魚台，所以保釣行動對《中國時報》的意義特別不同，希望蔡衍明能夠贊助油資。蔡衍明仔細問清楚油資缺口後，在電話裡便一口答應贊助全部油資。

林日成說，保釣船隊為了感謝旺旺集團董事長蔡衍明捐助500萬元，有多艘漁船掛上「旺中集團」的旗幟表示感謝。（圖／報系資料照）

另一名親近蔡衍明的人士也證實：「蔡董（蔡衍明）出錢的動機很簡單，因為他曾在蘇澳開設魚罐頭工廠，認識很多漁民，深知漁民的苦。」然而這樣一個簡單的動作，事後卻遭到外界誤解是受大陸指示，讓許多知道實情的地方人士，替蔡衍明感到非常不平。對此，陳春生感慨地說：「蔡董對地方的付出，媽祖都看在眼裡，一定會保祐他。」

當年同樣參與保釣的林日成則指出，「我們本來就希望媒體來，否則沒人曉得我們去過釣魚台，那豈不是白去？當初共有八十二艘船登記參加，在大夥為了來回的油錢等費用傷腦筋時，還好蔡董（蔡衍明）及時表達贊助意願，才解決了這項難題。」他回憶，最後有七十八艘漁船參與保釣，其中五十八艘突破日本艦隊，更有十二艘漁船掛上「旺中集團」的相關旗幟，以示感謝。

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(中時電子報)