台日關係因為釣魚台再起波瀾，宜蘭縣議會開出第一砲，決議將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，多名縣議員更打算近日號召漁船出海「保釣」，重現2012年的「925保釣行動」，不過在梗枋漁港遭到海巡等單位強力攔阻，行動宣告失敗。

陳春生說，「九二五保釣行動」出發當天，有一個颱風正慢慢接近南方澳，導致海象不佳，出現七到八級的風浪。為了確保安全，陳春生等人只好先安排記者搭乘小型的娛樂漁船，再向岸上官員「巧妙報告」小船機械出了狀況，必須將「沒有漁民身分」的記者們移轉到較大的一般漁船上，靠著這招果然讓大家一起順利出海，「但風浪實在太大，記者全都嚴重暈船，只剩下一位女記者還能站起來。」此外，其中一艘漁船不敵風浪，導致漁網掉落海中，得靠其他十多艘漁船幫忙撈尋。

在「九二五保釣行動」中，林日成擔任「海上總指揮」，負責用無線電協調船隊「作戰」，「到了接近釣魚台大約十一浬的時候，終於被（日方）發現我這艘船是指揮中心，最後靠著四艘友船在周邊護衛，我搭的這艘船才能突破封鎖。」當時，林日成使出迂迴前進的擾亂戰術，靠著這批中小型漁船對抗日方七百到五千噸的大型船艦，逆勢突圍抵達距離釣魚台二．一浬的海域，成功達成目標。「九二五保釣行動」讓日方看到台灣人保釣的決心，態度漸漸軟化，台日還簽下《台日漁業協議》，台灣漁民因而順利作業了四、五年。

只要漁船在接近釣魚台15浬處，都遭到日本海上保安廳船艦驅離。（圖／報系資料照）

直至今日，宜蘭在地漁民仍視蔡董（蔡衍明）為「九二五保釣行動」的最大推手。陳春生表示，他與蔡董從來沒有往來，過去到現在，也不曾在蔡董旗下任何相關事業工作過，「當初蔡董可能念在他與宜蘭（旺旺集團旗下的宜蘭食品）有淵源而伸出援手，活動後剩餘款項七十二萬元，我本來要歸還，在蔡董表示不需退還後，已經全數捐出。」

「蔡董（蔡衍明）對地方的付出，媽祖都看在眼裡，一定會保祐他。」陳春生同時呼籲，希望小英政府能更強硬地維護漁民生存權，「別讓台灣漁民討海時被人欺負。」

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(中時電子報)