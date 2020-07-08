小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】向外界展現戰力 演習不能不做

民進黨的政治明星吳怡農批評漢光演習是做秀，引發議論。的確，歷來批評漢光都有，軍中也有此見。但近年已調整，多接近實戰，只是保留一點秀，讓國人理解國軍戰力，知道國防預算花到那裡。

【2】資金盛宴 財富重分配正蠢動

在各國政府全力灌水救經濟下，熱錢湧入股市，全球股市上演井噴行情，台灣股市更創近30年熱鬧榮景，央行祭出低利率救市下，周末全台各地新建案的接待中心人潮卻絡繹不絕，當大家正沉醉在資金盛宴中，新一波財富重分配正蠢蠢欲動。

【3】美脫鉤加壓 陸做關係惡化準備

除了北京推動香港國安法引起華盛頓制裁外，在教育交流，執行第一階段貿易協議和處理新冠疫情認定等層面雙方關係有惡化跡象。志在連任的美國總統川普連日強調「中國病毒」為美國和全球帶來巨大的損失，共和黨眾議院外交委員會並提交了「新冠中期報告」，強調究責北京。美國白宮幕僚長梅多斯表示，川普正考慮祭出幾項行政命令，包括針對製造業、移民等問題，「最終要重新定下兩國間的關係平衡」。

【4】驚傳極樂專機上 還和柯林頓嘿咻

美國「淫魔富豪」艾普斯坦去年8月在獄中自縊身亡，留下重重黑幕，之後調查焦點轉向他的前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。麥氏本月2日被聯邦調查局（FBI）逮捕，媒體踢爆，她不僅負責誘騙少女，還有受害女性出面指控，遭麥氏性侵多達20至30次。此外，她此前還遭爆多次與前總統柯林頓在男友的「極樂專機」上「嘿咻」。

【5】續拚旅外 陳偉殷婉拒中職

陳偉殷被水手隊解約後並未放棄旅外，近來傳聞他考慮留在國內，中職會長吳志揚9日也將與他當面商談。不料殷仔昨於臉書PO文指出，經紀公司正尋找國外機會，他也在積極準備，相關報導純屬子虛烏有，等於婉拒中職的邀請。中職祕書長馮勝賢昨晚表示，與其經紀人聯繫後，9日中午餐敘取消，雙方會另約時間擇日再見面。

(中時電子報)