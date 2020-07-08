近期大陸頻傳農家子女被冒名「頂替入學」案件，高考（大學入學考）公平性再次引發關注。在多起舞弊醜聞中，山東出現最多「冒名」事件，據陸媒報道，山東已查出多達242人涉嫌冒名頂替入學取得學歷，目前該些學歷已作註銷處理。陸教育專家分析，弊案不斷的根本原因，為行政權力無有效的監督途徑。

高考為大陸最盛大的考試，每年超過1000萬名高中生在考場上激烈角逐，成千上萬的家長更相信，高考可能改變孩子的命運。由於從出題到閱卷、投檔都在國家的嚴密監管下進行，高考也被許多大陸人稱讚為是最公平的選拔制度。

不過，日前高考公平性備受質疑。今年36歲的山東幼兒園老師陳春秀，為高考舞弊的受害者。出身農村的她在參加2004年的高考後，沒有等來任何大學的錄取通知書，在以為自己沒有被錄取的情況下，只能背井離鄉，前往城市打工。

直到今年5月，陳春秀打算報考成人教育學校時，在大陸官方「學籍訊息網站」發現，和自己姓名及身份證完全一致的陌生女子在2004年進入山東理工大學，並在2007年畢業。經調查發現，陳春秀高考後實際已被山東理工大學錄取，但錄取通知書被一家當地公司、和公安等合作設套攔截。

上述事件曝光後，大陸社交媒體出現大量有關高考「冒名頂替案」的討論，部分網友公開自己的遭遇。6月下旬，同樣來自山東的女子苟晶表示，「2003年，班主任老師托人給我帶了一封手寫信，兩頁半信紙，道歉與懺悔。說他女兒不爭氣，成績太差，不得已頂替我的名字和成績去上大學，時隔多年，我才知道被頂替」。

大陸教育科學研究院的研究員儲朝暉博士表示，通過冒用他人身份就讀大學的例子在大陸「並不罕見」。頂替入學的案例分為兩種，前者為雙方自願知情，利害程度不高，大家各有所圖；後則較為嚴重，因被替換者完全不知情，由於受害者地位較低，即使被發現了也沒辦法解決。

「招生一般牽涉很多環節，有學校、有考試院、有招生辦，還有戶籍，這麼多的環節都沒有堵住漏洞，根本的原因是行政權力無有效的監督途徑。」儲朝暉說。

同樣是近期曝光的藝人參與案件，似乎表明大陸高考錄取過程中的舞弊行為不止冒名頂替一種，在有顯赫背景的家庭中更加常見。今年26歲的仝卓是大陸小有名氣的新生代歌手，他在5月22日的一次網路直播中談及自己的高考經歷，但不小心「說漏了嘴」。

「我當時也有點較勁，我當時非要考這個大學，考不上我就再來一年，但是這個大學只招應屆生，然後我就搞了很多很多所謂的（手段），然後我就成了應屆生」，仝卓在鏡頭前說道。

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(中時電子報)