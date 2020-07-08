新冠肺炎全球肆虐，防疫尚不可大意，Yahoo奇摩購物中心今早11點開賣6款中衛口罩，其中成人款有粉、藍、酷黑、海芋黃和麥飯石灰可選，兒童則有藍胖達，另也有匠心口罩，PChome24h也將在今早11點開賣醫用口罩，各通路販售細節《中時電子報》為您整理如下。

●PChome24h

今天（8日）早上11點開賣美德手術防護口罩，標準耳掛式，兩盒一組，每盒50片裝，售價598元。

●Yahoo奇摩購物中心

今（8日）早上11點開賣中衛成人和兒童口罩，成人有粉、藍、酷黑、海芋黃和麥飯石灰，盒裝50入，售價300元；兒童則有藍胖達款可選，盒裝30入，售價260元，另也有匠心、摩戴舒醫療口罩可買，每人限購1盒。

●屈臣氏

屈臣氏表示，周五(7/10)屈臣氏網站將再釋出1800盒中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑3種顏色，一盒50片售價300元。

●康是美

每周五固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，一盒50片售價299元，每人限購一盒。

●寶雅

寶雅開賣萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購一盒。

●丁丁藥局

網路商店販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元；另也有摩戴舒兒童口罩，每盒50入，售價349元。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，單盒50入，顏色隨機出貨，售價289元，另也有搭配其他防疫產品的組合，售價依組合不同。

●大樹藥局

大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

(中時電子報)