《晨間解盤》月線仍為強勁支撐(倫元投顧提供) 07:442020/07/08 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股周一大漲、帶動台股周二早盤衝高創下12249點30年新高後，隨即在獲利調節賣壓後快速壓回整理，指數開高走低，以下跌23點收在12092點，成交量為2745億。 短線漲幅已大加上成交量放大至2745億，所以容易做劇烈震盪甚至拉回整理，不過只要從8523點上來沿月線盤堅的慣性未改變前，月線仍是較大支撐(未來幾天將上移到11750~11800上下)，震盪逢回仍是擇股偏多操作。(倫元投顧提供) (時報資訊) #月線 #支撐 #倫元投顧 #成交量 #晨間 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 4千億鐵娘子1》納智捷敗部復活 將推全新電動車 - 財經 生技股 五大利多灌頂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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