美股周一大漲、帶動台股周二早盤衝高創下12249點30年新高後，隨即在獲利調節賣壓後快速壓回整理，指數開高走低，以下跌23點收在12092點，成交量為2745億。

短線漲幅已大加上成交量放大至2745億，所以容易做劇烈震盪甚至拉回整理，不過只要從8523點上來沿月線盤堅的慣性未改變前，月線仍是較大支撐(未來幾天將上移到11750~11800上下)，震盪逢回仍是擇股偏多操作。(倫元投顧提供)

(時報資訊)