金管會發現，遠雄人壽業務員招攬保戶，是透過將原投保同業保單解約、辦理保單借款後投保，且以不當方式及話術招攬保險，顯示未依保險法規定落實執行招攬及核保作業，依違反保險法規定核處遠雄人壽120萬元罰鍰。

保險局副局長張玉煇表示，遠雄人壽業務員以不當方法及話術招攬保戶，明知保戶是將原投保同業保單辦理解約、辦理保單借款後作為投保資金來源，卻未確實填寫業務員報告書。且未詳查確認保戶收入及財產狀況是否真實，未落實執行招攬及核保作業。

為防堵業務員勸誘客戶借錢買保單，金管會去年修法明定5大規範，並陸續裁罰3家壽險業者及5家銀行，包括台新銀並同其他缺失裁罰800萬、法巴人壽裁罰600萬、安聯人壽400萬元，安達人壽300萬元、安泰銀及永豐銀各180萬元、凱基銀及遠銀各60萬元。

金管會呼籲保險業應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法遵機制，以維護消費者權益及健全公司經營。同時，也提醒消費者投保時，應充分瞭解購買保單內容符合自身需求，避免以解約等影響原投保權益、或以保單借款等擴張信用方式投保保險，以確保自身權益。

(時報資訊)