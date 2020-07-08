上海商銀考量越南與台灣經貿關係緊密，規畫設立北寧代表人辦事處，以就近掌握台商金融需求及當地市場動態，協助企業營運擴展、深耕東協市場，並進一步拓展金融服務網絡，或金管會核准向越南主管機關申請。

金管會表示，上海商銀目前已設有香港、越南同奈、新加坡等3家分行，以及泰國曼谷、柬埔寨金邊、印尼雅加達等3家代表人辦事處。而目前有13家銀行已進軍越南，分別在胡志明市、河內、同奈等地，設立12家分行、1家子行及11家代表人辦事處。

越南為國銀新南向布局的重要國家之一，據金管會統計，在國銀海外分支機構中，2019年越南稅前獲利以33.2億元位居第5名，年增達45.6％、成長幅度最高。不過，受到新冠肺炎疫情影響，2020年首季稅前淨利7.4億元，較去年同期8.7億元減少14.9％。

此外，由於越南主管機關認為外資銀行過度集中胡志明及河內設點，市場已過度飽和，因此嚴控據點申設，使國銀目前在越南設立的11家辦事處，仍在排隊等候升格為分行，其中，又以中信銀河內分行自2005年8月獲金管會核准後，已苦候近15年最久。

(時報資訊)