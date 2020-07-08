螺絲大廠世豐(2065)2020年6月營收1.54億元，受惠外銷主要客戶遞延訂單逐步認列，帶動6月營收月成長9%，惟年減14.3%。2020年上半年營收9.66億元，仍創歷年同期新高，年增4%。隨著客戶急單湧現、居家裝修需求升，對第三季審慎樂觀。

世豐表示，近年持續投入新款螺絲產品研發設計、精進生產效率提升自動化生產比重、滿足客戶訂單出貨交期穩定，並積極擴大全球接單能力，尤其世豐螺絲產品可滿足客製化需求，在穩固既有客戶訂單基礎上，隨著美洲地區新客戶產品放量挹注，帶動美國地區烤漆螺絲主力產品銷售暢旺，並推升整體產能稼動率保持一定水準，係今年上半年營收繳出歷年同期新高之關鍵。

世豐觀察，美國、歐洲、澳洲等地區居家裝修市場，因為疫情居家隔離帶動消費者裝修需求提升，且先前因船期安排部分訂單遞延影響，使得外銷主要客戶整體庫存水位偏低，目前已明顯感受到客戶庫存回補以及急單需求提升，再加上，美國、澳洲地區在長尺寸、烤漆水泥螺絲等新產品備貨需求穩定，有助於帶動產品銷售結構優化。世豐持續積極調整生產出貨排程以因應客戶訂單需求，有望創造整體出貨表現保持旺季水準。

展望2020年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。看好目前客戶拉貨力道有望隨著回補庫存、終端居家裝修需求提升，並持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，且國際通路客戶轉移訂單產地、高客製化產品需求提升，世豐憑藉一條龍製程服務，可望挹注未來營運繳出亮麗成績。

(時報資訊)