外貿協會本(109)年逢成立半世紀，貿協董事長黃志芳表示，貿協必須成為「數位經貿領航者」及「創新模式推動者」，未來貿協將不負國家交付的使命，以及各界的期待，將永遠走在最前線，與台灣企業攜手打拼，繼續航向未來五十年，共創台灣經貿新榮景。

7月7日於台北國際會議中心辦理外貿協會成立50週年茶會，總統蔡英文、經濟部長王美花、國際貿易局長陳正祺及超過50國駐臺使節、經貿機構代表、國內重要工商團體代表等超過200名貴賓，與貿協所有同仁一起慶祝。

蔡總統致詞表示，貿協與臺灣企業攜手開拓海外市場的歷程，幾乎也就是臺灣經濟起飛、創造奇蹟的歷史，貿協協助中小企業帶著一卡皮箱走世界，在全球各角落寫下「Made in Taiwan的經濟奇蹟」，在臺灣的特殊外交處境下，在拓展對外關係的交流與合作上也扮演了重要的角色。

蔡總統指出，在黃志芳董事長帶領下，貿協近年來從「國家超級推銷員」升級為臺灣企業的「智慧整合者」，在新南向國家以臺灣形象展呈現我國軟硬實力；因應全球供應鏈重整及臺美關係密切發展，2019年貿協成立了「臺美商務交流中心」，成為臺美貿易及投資的鏈結平臺。總統期貿協能持續協助中小企業，加快數位轉型，讓台灣的企業再次成為全球經濟的關鍵力量。

貿協董事長黃志芳表示，五十年來貿協不負使命，在台灣經濟發展的不同階段，帶領台灣企業走進全球市場，並且與時俱進，不斷調整服務內容，不但據點遍及世界五大洲，成為世界級展覽舉辦者及培育國貿人才的搖籃，更進一步提供數位貿協服務，深受工商界的肯定。面對數位科技快速崛起帶來的挑戰，貿協必須成為「數位經貿領航者」及「創新模式推動者」，藉由科技創新的力量，帶領企業進行數位轉型。

貿協3年前即開始推動「數位、科技、新貿協」的願景工程，這次疫情，貿協即成功利用數位科技力量，透過數位展覽、線上拓銷團及數位貿易課程等模式，幫助企業共度疫情難關。今年6月，貿協整合國內醫界及醫材業者，推出數位「臺灣國家防疫館」，將臺灣抗疫經驗及防疫產業能量推向國外，這不僅為臺灣醫療產業創造商機，也讓全球看到「Taiwan Can Help」，成為最佳數位轉型的典範。

(時報資訊)