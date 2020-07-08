南山人壽2014年斥資15億元，取得台南市北區東帝士百貨舊址、規畫開發興建南山台南廣場，但因故超過5年未完成開發，金管會依違反保險法不動產投資規定，核處南山人壽100萬元罰鍰，並要求盡速改善。據了解，南山人壽已允諾將在2023年興建完工。

保險局副局長張玉煇表示，南山人壽取得位於台南廣場的一塊素地，已逾5年未興建完工、且未符合即時利用並有收益標準，違反保險法規定保險業不動產投資應以即時利用、並有收益者為限規定，故依法裁罰南山人壽100萬元。

保險法規定，保險業投資素地前，應取得可符合即時利用並有收益標準的承租意向書，並須在5年內開發完成、10年內不得移轉。張玉煇指出，對於開發進展遲緩，南山人壽表示，主因潛在承租戶在設計施工期間因故解約，進而影響興建開發進度。

南山人壽2014年取得位於台南小北商圈、原為東帝士百貨舊址的1.69公頃素地，規畫開發為南山台南廣場，興建地上12樓、地下2樓的多功能商業大樓，結合辦公、旅館、市場用途，開發案於2017年7月中正式動工。

南山人壽原邀請六福旅遊集團合作，以自有品牌「六福莊」進駐南山台南廣場，以「city resort」主軸規畫350間客房，透過城市頂級休閒渡假體驗旅館定位鎖定高端市場，提供「全齡分眾新體驗、一站玩到底」的旅遊體驗，原訂建物2019年完工、2020年開幕迎賓。

不料，由於來台陸客量驟減，六福考量市場變化導致未來各項經營環境變數的不確定性增高，成本大幅提高，影響開發案效益預期，2018年3月中公告決議終止台南六福莊開發案，支付6000萬元賠償金與南山人壽解約，使施工現場僅完成基地初步施作便停工。

據了解，針對南山台南廣場開發案，南山人壽已找到新合作夥伴，仍規畫興建複合式大樓，包括觀光飯店、影城和商場等特色商場。因應合作對象及規畫用途變更調整，預計待開發案變更設計完成後，後續作業將陸續啟動，目標2023年興建完工。

(時報資訊)