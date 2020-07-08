王道銀行(2897)董事會決議將辦理現金增資，以發行普通股340,000,000股為限，募資可望達約新台幣20億元。這次資金需求主要充實營運資金，並強化資本結構、提升資本適足率。此外，董事會亦通過2019年度普通股及特別股現金股利配息基準日為8月8日。

王道銀行這次辦理現金增資，每股發行價格範圍預定為新台幣6至7元，實際發行價格將參酌市場狀況並依規授權董事長於上述價格範圍內訂定，募集資金總額預期將可望達約新台幣20億元，實際總金額將依每股實際發行價格而定。此次發行普通股，將保留其總額10％予員工承購，並提撥10％採公開申購方式對外公開承銷，另外，80％將開放由原普通股和特別股股東按持股比例認購。

王道銀行日前股東會通過2019年盈餘分派案，將配發甲種特別股每股新台幣0.425元現金股息、普通股每股新台幣0.4元現金股利；董事會通過2019年度普通股及特別股配息基準日為8月8日，普通股與特別股停止過戶期間為8月4日至8月8日，甲種特別股停止轉換期間為7月14日至8月4日。

(時報資訊)