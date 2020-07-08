前高雄市長韓國瑜競選時的大將王淺秋，一舉一動都備受外界關注，而她的臉書也有許多民眾追隨，而她目前受中廣邀請，每周都會跟聽眾在空中相會。然而，她昨(8日)則是更新臉書大頭貼照片，一改過去長髮造型，這次則是以一頭俏麗短髮亮相，讓人印象深刻。照片曝光不到一天的時間，已有2.4萬人按讚。

王淺秋在臉書寫下，炎熱的夏，剪短頭髮，清爽無比，且新髮型新心情，更祝福大家日日是好日。貼文一曝光，王淺秋清新模樣曝光，已有2.4萬名網友按攢，更有近千則留言，大家都大讚王淺秋的新髮型。

不少網友紛紛留言表示，「短髮漂亮更顯年輕」、「心美怎麼看都是美麗的」、「俏麗短髮...依然美麗」、「很好看喔！」、「 換個好心情！好看喔」。

另外，王淺秋先前在主持的廣播節目中則是提到，過去的這一年半以來，自己收穫最多的就是成長歷練，她也大讚老闆韓國瑜「是地球上最有趣人之一 」，跟他聊天、喝酒、吃飯時，他就是最溫暖、最尊重人、最好笑的一個政治人物，沒有第二。

(中時電子報)