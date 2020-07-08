國民黨前主席朱立倫動作頻頻，被質疑為明年黨主席改選鋪路。對此，高雄市鳥松區前鳥松里里長陳清茂指出，年底以來，為力挺謝龍介或韓國瑜參選黨魁而入黨或恢復黨籍，但不符4個月黨齡限制的黨員估計至少有15、16萬，「明年誰要選黨主席，關鍵還是在韓身上」。

今年三月，國民黨主席補選，青壯派立委江啟臣拿下8萬4860票，得票率68.8％，取得壓倒性勝利，前副主席郝龍斌則獲得3成1選票，驗證世代交替呼聲。江啟臣當時強調，將盡速完備黨務人事，推動內造政黨。據《中評社》報導，陳清茂認為，挺韓的15萬庶民黨員，將對明年主席選舉產生關鍵性影響。

陳清茂表示，2020年黨主席補選，有很多挺韓黨員支持江。若韓明年要選，這群人鐵定轉向支持韓，然而，中常會改規則，這些不符4個月黨齡資格的黨員就有10幾萬。陳也提及，韓若接下黨主席，將立刻面臨2022地方選舉的挑戰。選不好是否要下台等等問題，韓得想清楚。

(中時電子報)