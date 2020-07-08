民進黨桃園市議員王浩宇遭發起連署罷免，其表叔、中壢區信義里里長邱仁德，也設連署站「罷王」，對此，王浩宇坦言叔叔一直沒有支持過自己。前民眾黨發言人陳思宇昨（7）日在臉書PO出長文力挺王浩宇，認為「王浩宇是王浩宇」「王浩宇的叔叔就只是叔叔」比起私事八卦，國家大事更重要。不過網友留言卻「歪樓」，敲碗兩人在一起。

王浩宇罷免案鬧得沸沸揚揚，陳思宇表示，更多王浩宇相關的私人新聞也被爆了出來，而最受人關注的無疑是王浩宇的表叔邱仁德，媒體報導也將罷免案聲量推到了一個新的高度。雖然陳思宇過去在各種議題上，和王浩宇議員有不同立場，但她認為，這些態度上的不同屬於黨派、價值和對政治的理念有所歧異，而政治人物的私事、親戚關係，不該成為被放大檢視的標籤，畢竟民眾關心的應是政治人物如何可以讓台灣更好、讓社會更加幸福。

陳思宇質疑，如果擺錯焦點在親戚是誰、誰是誰的姪子，或者是被模糊視線，是不是已經超出了政治該延伸的範圍了呢？如果要罷免王浩宇，那也要是因為他所站的立場、他所表態的價值或是他的發言和操作不符合民眾的預期，而不是因為他的親戚站到了罷免的這一邊。

王浩宇也轉PO了陳思宇的貼文，不過底下網友留言通通歪樓，表示「她真的愛你」「是時候勇敢的終結曖昧了」「又思宇了，真愛欸」「她一定很愛你」「鋼鐵浩粉耶，不是真愛就是換帖的」，但也有人說「她真的有夠無聊耶，要蹭到什麼時候」。

（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時電子報)